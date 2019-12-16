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Автор фильма про Децла расскажет об Эдуарде Успенском

16 декабря
2019 год

Новости кино >>
16 декабря 2019
Журналист Роман Супер, недавно выпустивший документальную ленту о Кирилле Толмацком (Децл) «С закрытыми окнами», начал сбор средств на свой новый проект, посвященный писателю Эдуарду Успенскому.

Автор фильма про Децла расскажет об Эдуарде Успенском
фото: Planeta.ru

«Про Успенского написана всего лишь одна биографическая книга, да и та в Северной Европе, где исторически очень ценят детскую литературу. Про него не снято почти ничего, кроме телевизионных ток-шоу, в которых по сотому разу хамовато обкашливались его склоки с бывшими жёнами и скверный характер. «Наше детское всё» не исследовано никем. А я так не хочу. И ещё не хочу, чтобы Россия так и осталась страной нерассказанных историй», – отмечает в своем обращении на краудфандинг-платформе Planeta.ru Роман Супер.

Он также подчеркивает, что «новое кино, как и история артиста Децла, тоже будет про детство. Только теперь не про детство сегодняшних тридцатилеток. А про детство вообще всех людей в России».

Конкретных финансовых задач Супер при этом не ставит.

«В прошлый раз мы собрали 3,7 млн рублей – и вы можете увидеть, каким получился фильм. В этот раз мы не ставим конкретной финансовой цели и предлагаем вам рассказать эту историю с нами. У нас есть сто дней: сколько вместе соберём – столько и вложим в создание фильма», – отмечается в сообщении.

На данный момент на проект собрано более полумиллиона рублей.
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