Автор фильма про Децла расскажет об Эдуарде Успенском

«Про Успенского написана всего лишь одна биографическая книга, да и та в Северной Европе, где исторически очень ценят детскую литературу. Про него не снято почти ничего, кроме телевизионных ток-шоу, в которых по сотому разу хамовато обкашливались его склоки с бывшими жёнами и скверный характер. «Наше детское всё» не исследовано никем. А я так не хочу. И ещё не хочу, чтобы Россия так и осталась страной нерассказанных историй», – отмечает в своем обращении на краудфандинг-платформе Planeta.ru Роман Супер.
Он также подчеркивает, что «новое кино, как и история артиста Децла, тоже будет про детство. Только теперь не про детство сегодняшних тридцатилеток. А про детство вообще всех людей в России».
Конкретных финансовых задач Супер при этом не ставит.
«В прошлый раз мы собрали 3,7 млн рублей – и вы можете увидеть, каким получился фильм. В этот раз мы не ставим конкретной финансовой цели и предлагаем вам рассказать эту историю с нами. У нас есть сто дней: сколько вместе соберём – столько и вложим в создание фильма», – отмечается в сообщении.
На данный момент на проект собрано более полумиллиона рублей.