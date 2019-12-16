«Темную половину» Стивена Кинга снова экранизируют

ревью

Экранизация одноименного бродвейского мюзикла, в котором владелец винного погребка отправляется за наследством в Доминиканскую республику.

Главная тема

Украинское кино: от Канн до Венеции

Уходящий год был успешным для украинского фестивального кино, хотя украинские фильмы по-прежнему пока не окупаются в прокате