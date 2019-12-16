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«Темную половину» Стивена Кинга снова экранизируют

16 декабря
2019 год

Новости кино >>
16 декабря 2019
Роман Стивена Кинга «Темная половина» вновь будет экранизирован студией MGM, режиссером новой версии выступит Алекс Росс Перри, сообщает Variety.

«Темную половину» Стивена Кинга снова экранизируют
фото: "Темная половина"

В центре сюжета – писатель Тэд Бомон, который пишет книги не только под своим именем, но и под псевдонимом Джордж Старк. Когда Тэда начинают шантажировать раскрытием личности Старка, он принимает решение «похоронить» Старка. Однако выясняется, что Старк – это не просто вымышленный персонаж, но и вторая сторона личности самого Тэда.

Написанный в 1989 году Кингом роман впервые был экранизирован в 1993-м культовым режиссером хорроров Джорджем Ромеро. Главную роль в фильме исполнял Тимоти Хаттон.
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персоны
Стивен КингДжордж Эй РомероТимоти Хаттон

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