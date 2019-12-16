«Темную половину» Стивена Кинга снова экранизируют

Роман Стивена Кинга «Темная половина» вновь будет экранизирован студией MGM, режиссером новой версии выступит Алекс Росс Перри, сообщает Variety.
фото: "Темная половина"
В центре сюжета – писатель Тэд Бомон, который пишет книги не только под своим именем, но и под псевдонимом Джордж Старк. Когда Тэда начинают шантажировать раскрытием личности Старка, он принимает решение «похоронить» Старка. Однако выясняется, что Старк – это не просто вымышленный персонаж, но и вторая сторона личности самого Тэда.