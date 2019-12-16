Елена Полянская и Анастасия Епифанова испытывают судьбу в Москве

На канале «Россия 1» 21 декабря начнется показ мини-сериала «Кривое зеркало любви» с Еленой Полянской и Анастасией Епифановой, сообщает пресс-служба кинокомпании «Русское», занимавшейся производством проекта.
фото: Пресс-служба кинокомпании "Русское"
По сюжету Вера (Полянская) и Надя (Епифанова) дружат с детства, но более непохожих людей трудно себе представить. После школы девушки переезжают в Москву. Яркая Надя – баловень судьбы, красотка и дочка богатых родителей поступает в столичный ВУЗ. Она мечтает жить в Европе. А серая мышка Вера, наоборот, чувствует себя неуютно в большом городе и избегает шумные компании. Вера поступает на заочное в пединститут и устраивается фасовщицей на фабрику.
Вскоре мечта Нади исполняется: в неё влюбляется богатый иностранец и зовёт уехать с ним в Финляндию. Но принесёт ли девушке настоящее счастье сладкий вкус красивой жизни? Тем временем, Вере жизнь приготовила сложные испытания: первая любовь - скорая беременность - вынужденный брак, который не приносит радости. Вскоре выясняется, что дочка Веры больна, а муж не готов к трудностям и бросает семью. К счастью, талантливый хирург Дмитрий (Дмитрий Соломыкин) спасает девочку. Вера и Дмитрий нравятся друг другу. И когда кажется, что на мрачном горизонте, наконец, засиял лучик надежды, Вера замечает, что Дмитрий ведёт себя очень подозрительно.