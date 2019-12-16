ревью

Новости кино Один из самых ярких фильмов Роттердамского кинофестиваля наконец покажут в российском прокате Это лента «Тридцать» Симоны Костовой.

Новости кино Завершились съемки сериала «Курорт цвета хаки» Одну из главных ролей исполняет Даниил Страхов.

Новости кино Елена Полянская и Анастасия Епифанова испытывают судьбу в Москве На канале «Россия 1» покажут мини-сериал «Кривое зеркало любви».

Ролики фильмов «Код 8» Парень со сверхспособностями пытается перестать быть изгоем в обществе, где все ненавидят супергероев.

Новости кино «Темную половину» Стивена Кинга снова экранизируют Режиссером выступит Алекс Росс Перри.

Новости кино Автор фильма про Децла расскажет об Эдуарде Успенском Журналист Роман Супер начал сбор денег на новый проект.

Ролики фильмов «Чёрный, чёрный человек» Казахскому следователю впервые приходится провести настоящее расследование в соответствии с процедурой.

Ролики фильмов «На высоте» Экранизация одноименного бродвейского мюзикла, в котором владелец винного погребка отправляется за наследством в Доминиканскую республику.