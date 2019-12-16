Завершились съемки сериала «Курорт цвета хаки»

Действие сериала начинается с того, что в военную часть приморского городка приезжает новый начальник службы – полковник Михаил Логинов (Гришин) с женой Светланой (Казючиц). Этот переезд ставит крест на тихой, размеренной жизни начальника пограничного отряда Алексея Стрельцова (Страхов), ведь двадцать лет назад Светлана сбежала от него без объяснения причин. Много воды утекло с тех пор. У Алексея есть любимая жена Вера (Светлана Антонова) и сын Данила (Максим Сапрыкин). Вот только старые шрамы, оставленные первой любовью, начинают кровоточить. А вскоре проливается реальная кровь: убит тесть Стрельцова, бывший начальник службы, и это убийство нельзя оставить безнаказанным.
«Саша Карпиловский, наш режиссёр, хотел, чтобы в кадре моя героиня достоверно осматривала пациента. Приехала врач-оториноларинголог, показала мне разные медицинские приборы, рассказала, как они называются, и научила осматривать пациента. Оказывается, врачи-ЛОРы смотрят больных по-особенному: левой рукой вертят голову, правой держат инструмент и так далее. Целый день у меня ушёл на то, чтобы полностью погрузиться в медицину и пройти краткий курс врача-отоларинголога», – рассказывает Светлана Антонова.