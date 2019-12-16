Один из самых ярких фильмов Роттердамского кинофестиваля наконец покажут в российском прокате

Один из самых ярких фильмов прошлогоднего Роттердамского кинофестиваля «Тридцать
» Симоны Костовой
наконец доберется до российского проката. 1 января его выпустит Cineticle Films, сообщает пресс-служба компании.
«Тридцать» – это 24 часа из жизни молодых берлинцев на пороге 30-летия, снятые в реальном времени и под живую музыку. По сюжету друзья отмечают день рождения одного из них, после чего отправляются в ночное путешествие по улицам, барам, клубам хипстерского квартала Нойкёльн. Они меняют одно заведение за другим, а в это время – буквально по-чеховски – рушатся их судьбы.
Режиссер Симона Костова, выпускница берлинской киношколы DFFB, сняла «Тридцать» за несколько дней и c минимальным бюджетом, а на главные роли позвала друзей. После мировой премьеры на фестивале в Роттердаме, а затем показа на Берлинале многие критики называли фильм одним из лучших дебютов года.