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Один из самых ярких фильмов Роттердамского кинофестиваля наконец покажут в российском прокате

16 декабря
2019 год

Новости кино >>
16 декабря 2019
Один из самых ярких фильмов прошлогоднего Роттердамского кинофестиваля «Тридцать» Симоны Костовой наконец доберется до российского проката. 1 января его выпустит Cineticle Films, сообщает пресс-служба компании.

Один из самых ярких фильмов Роттердамского кинофестиваля наконец покажут в российском прокате

«Тридцать» – это 24 часа из жизни молодых берлинцев на пороге 30-летия, снятые в реальном времени и под живую музыку. По сюжету друзья отмечают день рождения одного из них, после чего отправляются в ночное путешествие по улицам, барам, клубам хипстерского квартала Нойкёльн. Они меняют одно заведение за другим, а в это время – буквально по-чеховски – рушатся их судьбы.

Режиссер Симона Костова, выпускница берлинской киношколы DFFB, сняла «Тридцать» за несколько дней и c минимальным бюджетом, а на главные роли позвала друзей. После мировой премьеры на фестивале в Роттердаме, а затем показа на Берлинале многие критики называли фильм одним из лучших дебютов года.
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