«Лучший Стрелок» Том Круз обучает молодых летчиков

В сети появился новый трейлер продолжения драматического боевика Тони Скотта «Лучший Стрелок»
под названием «Топ Ган: Мэверик»
. Режиссером сиквела выступил Джозеф Косински
(«Дело храбрых»
).
Пит «Мэверик» Митчелл более 30 лет остается одним из лучших пилотов ВМФ: бесстрашный летчик-испытатель, он расширяет границы возможного и старательно избегает повышения в звании, которое заставило бы его приземлиться навсегда.
Приступив к подготовке отряда выпускников Топ Ган для специальной миссии, подобной которой никогда не было, Мэверик встречает лейтенанта Брэдли Брэдшоу, сына своего покойного друга, лейтенанта Ника Брэдшоу.
Впереди – неопределенность, за спиной – призраки прошлого. Мэверик вынужден противостоять своим глубинным страхам, которые грозят ожить в рамках миссии, требующей исключительной самоотверженности от тех, кто будет назначен на вылет.
Ведущие роли в картине исполнили Том Круз
, Дженнифер Коннелли
, Вэл Килмер
, Джон Хэмм
, Майлз Теллер
, Эд Харрис
, Глен Пауэлл-мл.
, Джина Луиса Келли
, Льюис Пуллман
, Джей Эллис
, Джейк Пикинг
, Башир Салауддин
, Томасин МакКензи
и другие. Среди продюсеров значится Джерри Брукхаймер
(«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»
), а музыку к фильму написал Ханс Зиммер
(«Король Лев»
).
В российском прокате «Топ Ган: Мэверик»
появится 16 июля 2020
года.