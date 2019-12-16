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«Лучший Стрелок» Том Круз обучает молодых летчиков

16 декабря
2019 год

Новости кино >>
16 декабря 2019
В сети появился новый трейлер продолжения драматического боевика Тони Скотта «Лучший Стрелок» под названием «Топ Ган: Мэверик». Режиссером сиквела выступил Джозеф Косински («Дело храбрых»).



Пит «Мэверик» Митчелл более 30 лет остается одним из лучших пилотов ВМФ: бесстрашный летчик-испытатель, он расширяет границы возможного и старательно избегает повышения в звании, которое заставило бы его приземлиться навсегда.
Приступив к подготовке отряда выпускников Топ Ган для специальной миссии, подобной которой никогда не было, Мэверик встречает лейтенанта Брэдли Брэдшоу, сына своего покойного друга, лейтенанта Ника Брэдшоу.
Впереди – неопределенность, за спиной – призраки прошлого. Мэверик вынужден противостоять своим глубинным страхам, которые грозят ожить в рамках миссии, требующей исключительной самоотверженности от тех, кто будет назначен на вылет.

«Лучший Стрелок» Том Круз обучает молодых летчиков

Ведущие роли в картине исполнили Том Круз, Дженнифер Коннелли, Вэл Килмер, Джон Хэмм, Майлз Теллер, Эд Харрис, Глен Пауэлл-мл., Джина Луиса Келли, Льюис Пуллман, Джей Эллис, Джейк Пикинг, Башир Салауддин, Томасин МакКензи и другие. Среди продюсеров значится Джерри Брукхаймер («Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»), а музыку к фильму написал Ханс Зиммер («Король Лев»).

В российском прокате «Топ Ган: Мэверик» появится 16 июля 2020 года.
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Топ Ган: Мэверик

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«Лучший Стрелок» Том Круз обучает молодых летчиков фотографии
«Лучший Стрелок» Том Круз обучает молодых летчиков фотографии
«Лучший Стрелок» Том Круз обучает молодых летчиков фотографии
«Лучший Стрелок» Том Круз обучает молодых летчиков фотографии
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