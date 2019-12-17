«Дылда» Балагова и «Он не может жить без космоса» Бронзита вошли в шорт-лист претендентов на «Оскар»

«Дылда
» Кантемира Балагова
включена в шорт-лист претендентов на «Оскар
» в категории «Лучший международный фильм». Об этом сообщается на сайте
премии.
Компанию российской картине в списке составляют «Отверженные
» Ладжа Ли
, «Атлантика
» Мати Диоп
, «Паразиты
» Пона Джун Хо
, «Боль и слава
» Педро Альмодовара
, «Страна мёда
» Тамары Котевска
и Любомира Стефанова
, «Тело Христово
» Яна Комасы
, «Правда и справедливость
» Танеля Тоома
, «Раскрашенная птица
» Вацлава Маргоула
и «Оставшиеся
» Барнабаша Тота
. Десять претендентов на номинацию были выбраны из списка, включавшего 91 фильм.
фото: кадр из мультфильма «Он не может жить без космоса»
Отечественную короткометражную анимацию на «Оскаре» может представить мультфильм Константина Бронзита
«Он не может жить без космоса
». Работы известного режиссёра уже дважды оказывались в номинации «Лучший короткометражный мультфильм». В 2009-м награду чуть не получила «Уборная история – любовная история
», а в 2016-м – «Мы не можем жить без космоса
».
Номинантов на «Оскар» объявят 13 января, а церемония вручения состоится 9 февраля.