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Лори Холден исполнилось 50 лет

17 декабря
2019 год

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17 декабря 2019
Сегодня, 17 декабря, исполнилось 50 лет популярной американо-канадской актрисе и продюсеру Лори Холден, запомнившейся зрителям ролью Андреа в «Ходячих мертвецах».

Лори Холден исполнилось 50 лет
фото: theapricity.com

Лори Холден родилась в Лос-Анджелесе 17 декабря 1969 года в семье актёров Глена Корбетта и Эдриэнны Эллис. Родители развелись, когда ей было пять лет, и она долгое время жила на два города — Лос-Анджелес и Торонто. После развода мать Лори вышла замуж за режиссёра Майкла Андерсона, который в 1980-м снял приёмную дочь в мини-сериале «Марсианские хроники». Будучи подростком работала в качестве фотомодели в престижном агентстве в Торонто, а также исполняла небольшие роли на телевидении и в кино. На большом экране дебютировала в комедии Андерсона «Отдых по раздельности», после чего получила заметные роли в сериалах «Капитан Пауэр и Солдаты будущего» и «Тайны отца Даулинга».

После окончания средней школы бросила карьеру модели и поступила в Университет Макгилла, чтобы изучать экономику и философию. Проучившись год перевелась в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, в котором получила степень бакалавра искусств в театральной области и престижную премию имени Натали Вуд, присуждаемую наиболее перспективным студентам.

Лори Холден исполнилось 50 лет
фото: промо к сериалу «Ходячие мертвецы»

На счету Лори Холден 44 роли в кино и на телевидении. Она создала такие запоминающиеся образы, как княгиня Екатерина Дашкова («Молодая Екатерина»), Джилл Кеннеди («Строго на юг»), уполномоченный представитель генерального секретаря ООН Марита Коваррубиас («Секретные материалы»), Мэри Трэвис («Великолепная семёрка»), Дебби Макильвейн («Фантастическая четвёрка»), мать-одиночка Мардж Мэггс («Миллиарды Бэйли»), женщина-полицейский Сибилл Беннет («Сайлент Хилл»), агент Оливия Мюррей («Щит»), Адель Пичлоу («Тупой и ещё тупее 2») и Мелани Риджмэн («Закатать в асфальт»). В 2001-м актриса впервые сыграла у Фрэнка Дарабонта в картине «Мажестик», после чего режиссёр пригласил её в экранизацию повести Стивена Кинга «Мгла» и сериал по комиксу «Ходячие мертвецы». Много работает в театре, в частности, сыграла в спектакле «Кошка на раскаленной крыше». В 2019-м подарила свой голос Дакоте в мультфильме «Стражи Арктики».

Обладательница награды Академии научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов.
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