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Открылся сайт агентства Eastwood Agency

17 декабря
2019 год

Новости кино >>
17 декабря 2019
Запустилась бета-версия сайта компании по продвижению фильмов на кинофестивали Eastwood Agency, на котором можно узнать детальную информацию о каждом фильме, открытый список участий и призов, а также описание всех услуг.

Согласно пресс-службе агентства, опыт создания сайта стал серьёзной точкой роста для команды. В частности, он кристаллизовал идею проекта и позволил сосредоточиться на главных рабочих задачах. Разработкой занималась талантливый дизайнер Ольга Чурюмова.

Открылся сайт агентства Eastwood Agency
фото: пресс-служба агентства Eastwood Agency

Агентство основали в апреле 2019 года Ханна Мироненко, Валерия Моторуева, Екатерина Русакович и Ольга Баженова. Сочетая принципы прозрачности, открытости и горизонтальной структуры, Eastwood Agency придерживается этичного и равноправного стиля взаимодействия и коммуникации.

На данный момент каталог включает более 100 полнометражных и короткометражных фильмов разных жанров и видов, среди которых «Сложноподчинённое» Олеси Яковлевой, «Преступный человек» Дмитрия Мамулии, «Отпуск» Антона Сазонова, «Переходный возраст» Елены Кондратьевой и «Хроники ртути» Бена Геза и Саши Кулак. Налажен полный цикл услуг по подготовке проектов для показа на большом экране. В 2020-м в агентстве откроется новый отдел по индивидуальному продвижению проектов на питчинги/лаборатории и стратегическому поиску точек роста для режиссёров и продюсеров. Для продуктивного взаимодействия с иностранными фондами и воркшопами будет в том числе запущена англоязычная версия сайта.
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