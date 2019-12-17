Съёмки новой «Смертельной битвы» подошли к концу

Завершились съёмки новой экранизации популярной серии файтингов Mortal Kombat
. Об этом стало известно благодаря твиттеру
сценариста фильма Грега Руссо
.
«Поздравляю удивительный актёрский состав и съёмочную группу "Смертельной битвы" с окончанием съёмок! Спасибо, что были такими крутыми в работе. Страсть и преданность, которые я ощутил, были сумасшедшими. Надеюсь, все вы сможете хорошо отдохнуть во время праздников», —
говорится в сообщении Руссо.
В актёрской команде перезапуска числятся Луди Линь
(Лю Кан), Таданобу Асано
(Рэйден), Джо Таслим
(Саб-Зиро), Мехкад Брукс
(Джекс), Джессика Макнэми
(Соня Блейд), Джош Лоусон
(Кано), Сиси Стрингер
(Милина) и Льюис Тан
.
Съёмки ремейка «Смертельной битвы
» стартовали в этом году на юге Австралии, релиз запланирован на весну 2021-го. За производство отвечает студия New Line, а за постановку — дебютант Саймон Маккуойд
. Продюсерами выступают Джеймс Ван
и Тодд Гарнер
.