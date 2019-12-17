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Съёмки новой «Смертельной битвы» подошли к концу

17 декабря
2019 год

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17 декабря 2019
Завершились съёмки новой экранизации популярной серии файтингов Mortal Kombat. Об этом стало известно благодаря твиттеру сценариста фильма Грега Руссо.

«Поздравляю удивительный актёрский состав и съёмочную группу "Смертельной битвы" с окончанием съёмок! Спасибо, что были такими крутыми в работе. Страсть и преданность, которые я ощутил, были сумасшедшими. Надеюсь, все вы сможете хорошо отдохнуть во время праздников», — говорится в сообщении Руссо.

Съёмки новой «Смертельной битвы» подошли к концу
фото: reddit.com

В актёрской команде перезапуска числятся Луди Линь (Лю Кан), Таданобу Асано (Рэйден), Джо Таслим (Саб-Зиро), Мехкад Брукс (Джекс), Джессика Макнэми (Соня Блейд), Джош Лоусон (Кано), Сиси Стрингер (Милина) и Льюис Тан.

Съёмки ремейка «Смертельной битвы» стартовали в этом году на юге Австралии, релиз запланирован на весну 2021-го. За производство отвечает студия New Line, а за постановку — дебютант Саймон Маккуойд. Продюсерами выступают Джеймс Ван и Тодд Гарнер.
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Съёмки новой «Смертельной битвы» подошли к концу фотографии
Съёмки новой «Смертельной битвы» подошли к концу фотографии
Съёмки новой «Смертельной битвы» подошли к концу фотографии
Съёмки новой «Смертельной битвы» подошли к концу фотографии
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