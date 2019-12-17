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Второй сезон «Содержанок» стартует в конце января

17 декабря
2019 год

Новости кино >>
17 декабря 2019
Первая серия нового сезона сериала «Содержанки» от шоураннера Константина Богомолова и режиссёра Дарьи Жук будет доступна подписчикам Start уже 30 января. Новые эпизоды оригинального сериала видеосервиса будут появляться на сервисе еженедельно по четвергам.

Второй сезон «Содержанок» стартует в конце января
фото: пресс-служба видеосервиса Start

Как сообщает пресс-служба Start, во втором сезоне зрители узнают, не пожалеет ли рассудительная Лена (Дарья Мороз) о том, что с лёгкостью разорвала рутинный, но стабильный брак и ушла к богатому, но что-то скрывающему олигарху Ольховскому (Владимир Мишуков). Получится ли у хваткой Даши (Софья Эрнст) открыть свою галерею и удержаться в столице без помощи чиновника Игоря (Сергей Бурунов). И, наконец, сможет ли Макс (Пётр Скворцов) раскрыть тайну смерти Алисы (Ольга Сутулова) и других персонажей. Компанию вышеназванным актёрам составят Константин Лавроненко, Виктор Вержбицкий, Игорь Верник, Любовь Аксёнова, Игорь Миркурбанов, Один Ланд Байрон, Юрий Чурсин, Роман Волобуев, Александр Молочников и многие другие.

По словам Жук, «во втором сезоне будет меньше аскетичности и больше энергии. Вполне возможно, это также некий женский взгляд на сексапильность этого мира. Несмотря на то, что мы сохранили стилистику прекрасно сыгранных медитативных разговорных сцен, которые задавали темпоритм первого сезона, мы хотели сделать продолжение более насыщенным событиями, одновременно динамично развивая визуальный язык повествования. Мы хотели подпустить зрителя чуть ближе к персонажам, рассмотреть феномен мира содержанок. Зрители смогут заглянуть за кулисы воображаемого мира героев, почувствовать их несовершенную человечность, рассмотреть детали. При этом нам важно было не разрушить историю, построенную в первом сезоне. Юмора будет не меньше, и он трансформируется из сатиры в меланхолию. Развитие заданного вектора с новыми элементами – достойный эксперимент и чудесный опыт для меня как режиссёра».

Второй сезон «Содержанок» стартует в конце января
фото: пресс-служба видеосервиса Start

«Для нас сериал "Содержанки" – это своего рода социологическое исследование. Оно про то, что нет плохих людей, есть люди, которые реагируют на определённые жизненные обстоятельства. Расстановка сил и правила игры во втором сезоне постоянно меняются. Сюжетные повороты по-прежнему непредсказуемы, а герои раскрываются с новых сторон. Новый слоган "Содержанок" – "Кто сверху?" – во многом говорит сам за себя. Зрителей ждёт новая борьба. А вот кого с кем – это, вероятнее всего, и станет поводом для новых жарких споров», – говорит генеральный продюсер сериала Ирина Сосновая.

«После первого сезона было неожиданно идти по улице и осознавать, что тебя узнают и даже останавливают. Ко мне подходят люди и говорят: "Ну вы же понимаете, что вы теперь секс-символ нашего кинематографа?". Я улыбаюсь и отвечаю: "Ну, конечно, понимаю, кто-то же должен им быть", – смеётся Владимир Мишуков. – Я очень надеюсь, что во втором сезоне мой персонаж ещё больше раскроется и будет более объёмным. Новый сезон вообще более откровенный. И не за счёт каких-то шокирующих внешних факторов, хотя, безусловно, там будут эротические сцены, работа с пластикой. Но в этом сезоне будет немало откровений драматургических, персонажи будут более живыми, подпустят зрителей ближе».

Второй сезон «Содержанок» стартует в конце января
фото: пресс-служба видеосервиса Start

«Проходит год, Лена кардинально поменяла свою жизнь, теперь она живёт в совершенно других социальных и экономических условиях. Её внешний облик очень изменился, она позволяет себе вещи, которые были ей недоступны, когда она жила с Лёшей и была сотрудником оперативного отдела. Хотя мы с художником по костюмам Натальей Каневской постарались сохранить какой-то "хвостик" из первого сезона, флёр её прошлой жизни и работы, которую она потеряла. Что для меня важно в моём персонаже? На мой взгляд, это история про принятие человека, который рядом. Про внутреннее столкновение с такой любовью, которая бьёт все карты. И моя героиня понимает, что она совершенно беспомощна перед этим чувством. При всех обстоятельствах она осознаёт, что, что бы ни произошло, для неё важнее всего любовь, которую она встретила. И для неё это очень сложно, потому что в этом чувстве она теряет себя», – рассказала Дарья Мороз.

«У меня есть ощущение возвращения в какую-то семью, – делится Ирина Старшенбаум. – Тем не менее, есть изменения в команде, на площадке новый режиссёр – Дарья Жук. Я в восторге от неё! Съёмки проходили очень легко, не было ощущения, что ты на тяжёлой работе. Это здорово. Я ей за это очень благодарна. У Константина Юрьевича свой почерк работы с артистами: он любит более жесткую фактуру актёрского существования. А Даша больше жизни привносит в кадр посредством актёров. Это разные подходы, но они оба работают. Мне кажется, новый сезон будет отличаться от первого. Не в лучшую или в худшую сторону, он просто будет другим. На мой взгляд, это будет для зрителей дополнительным откровением. Ну и кроме женщины-режиссёра и генерального продюсера проекта Ирины Сосновой к команде создателей в качестве креативного продюсера присоединилась Даша Мороз, это новая для неё роль. Мне очень всё это нравится – у нас dream team женский такой получается. Girls power».

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Второй сезон «Содержанок» стартует в конце января фотографии
Второй сезон «Содержанок» стартует в конце января фотографии
Второй сезон «Содержанок» стартует в конце января фотографии
Второй сезон «Содержанок» стартует в конце января фотографии
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