Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Иван Дорн получил роль в картине Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе»

18 декабря
2019 год

Новости кино >>
18 декабря 2019
Иван Дорн снимается в картине Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе», основанной на романе Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него». Об этом сообщает ТАСС.

По словам режиссёра, «оказалось, что Ваня – замечательный драматический артист. Я это почувствовал по его роликам в YouTube. В них видна работа именно артиста: осмысленность, владение своим аппаратом, энергия, интерес к парадоксу, умение точно воплотить тот образ, который он придумал. Я решил предложить ему сыграть что-то иное, избавиться от имиджа шоумена. У нас в фильме "Петровы в гриппе" он играет одним кадром 18-минутный сложный эпизод, в котором есть всё: смешное, трагическое, парадоксальное. Для меня и всей группы Ваня Дорн – настоящее открытие, прекрасный драматический артист, у которого, я уверен, серьёзное большое будущее в театре и кино».

Иван Дорн получил роль в картине Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе»

«Последние пять лет я не снимался ни в каких фильмах и короткометражках, кроме своих клипов, а всё потому, что у меня было два неудачных опыта работы в кино, после которых я зарёкся когда-либо ещё сниматься. Но пришёл Кирилл Серебренников, который увидел во мне актёра, и предложил сняться у себя в фильме. И я поверил ему, потому что он для меня безусловная величина как режиссёр. Собственно, что меня больше всего волновало после того, как я снялся – это доволен ли мной мэтр. А он был доволен, сказал, что мне нужно продолжать сниматься, несмотря на все мои опыты прошлых лет, и что он верит в моё великое будущее как актёра. Поэтому я заканчиваю свою карьеру певца и начинаю становиться актёром...
Всегда интересно играть человека, который совершенно не похож на меня: ни мыслями, ни отношением к жизни, ни характером – вообще ничем. Мне нужно было придумать этого человека. Как он ходит, разговаривает… Мне кажется, что нам удалось что-то интересное. Это был эксперимент. Кадр, который длится 18 минут, первый съёмочный день фильма, много текста и нет права на ошибку, потому что всего два дубля. Кирилл продолжает снимать фильм, и мне очень интересно, что получится. Я очень жду это кино», – рассказал музыкант.

Экранизация с Семёном Серзиным и Чулпан Хаматовой в заглавных ролях расскажет об обычной семье из Екатеринбурга. Они следуют своей ежедневной рутине с завидным постоянством и спокойствием, но под этим слоем обыденности всё оказывается довольно необычным. Петров живёт своей жизнью в параллельной комической вселенной – он вырывается из привычного мира и воплощает свои тайные желания в жизнь. Его жена, Петрова, – библиотекарь с маниакальными наклонностями и тайной жизнью.
версия для печати
Ссылки по теме
Семён Серзин и Чулпан Хаматова сыграют «Петровых в гриппе» у Кирилла Серебренникова
Кирилл Серебренников экранизирует роман «Петровы в гриппе и вокруг него»
персоны
Иван ДорнКирилл СеребренниковСемён СерзинЧулпан Хаматова
фильмы
Петровы в гриппе

фотографии >>
Иван Дорн
Иван Дорн
Кирилл Серебренников
Кирилл Серебренников
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Глафира Сидорова
16 декабря ушла из жизни актриса Глафира Сидорова.
Екатерина Дурова
13 декабря ушла из жизни актриса Екатерина Дурова.

День рождения >>

Юрий Воробьёв
Роман Громадский
Николай Константинов
Наталья Медведева
Юрий Никулин
Игорь Скляр
Игорь Стам
Евгений Ташков
Алексей Шейнин
Эшли Бенсон
Рэйчел Гриффитс
Каспер Ван Дьен
Рэй Лиотта
Брэд Питт
Кэти Холмс
Кристина Янда
все родившиеся 18 декабря >>

Афиша кино >>

Фиксики против кработов
детский фильм, комедия, музыкальный фильм, приключения
Россия, 2019
С широко закрытыми глазами
детектив, драма, мистика, триллер, экранизация
США, Великобритания, 1999
Реальная любовь в Нью-Йорке
драма, социальная драма
Германия, Дания, Канада, Франция, Швеция, 2019
Выпьем за любовь
комедия, экранизация
Германия, 2018
До Нового года осталось...
мелодрама
Россия, 2019
Звёздные Войны: Скайуокер. Восход
боевик, научная фантастика, приключения, фэнтези
США, 2019
Исцеляющая
мелодрама, триллер, фэнтези
Австралия, 2018
Небо измеряется МИлями
биография, военный фильм, драма, исторический фильм
Россия, 2019
Отверженные
драма, криминальный фильм
Франция, 2019
Чёрное Рождество
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2019
Эрмитаж. Сила искусства
Италия, 2019
Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел-2
комедия, криминальный фильм
Россия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

«Z»
Ролики фильмов
«Z»
Восьмилетний мальчик заводит себе воображаемого друга, который становится кошмаром для всей его семьи.
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен