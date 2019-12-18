Иван Дорн получил роль в картине Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе»

Иван Дорн
снимается в картине Кирилла Серебренникова
«Петровы в гриппе
», основанной на романе Алексея Сальникова
«Петровы в гриппе и вокруг него
». Об этом сообщает ТАСС
.
По словам режиссёра, «оказалось, что Ваня – замечательный драматический артист. Я это почувствовал по его роликам в YouTube. В них видна работа именно артиста: осмысленность, владение своим аппаратом, энергия, интерес к парадоксу, умение точно воплотить тот образ, который он придумал. Я решил предложить ему сыграть что-то иное, избавиться от имиджа шоумена. У нас в фильме "Петровы в гриппе" он играет одним кадром 18-минутный сложный эпизод, в котором есть всё: смешное, трагическое, парадоксальное. Для меня и всей группы Ваня Дорн – настоящее открытие, прекрасный драматический артист, у которого, я уверен, серьёзное большое будущее в театре и кино».
«Последние пять лет я не снимался ни в каких фильмах и короткометражках, кроме своих клипов, а всё потому, что у меня было два неудачных опыта работы в кино, после которых я зарёкся когда-либо ещё сниматься. Но пришёл Кирилл Серебренников, который увидел во мне актёра, и предложил сняться у себя в фильме. И я поверил ему, потому что он для меня безусловная величина как режиссёр. Собственно, что меня больше всего волновало после того, как я снялся – это доволен ли мной мэтр. А он был доволен, сказал, что мне нужно продолжать сниматься, несмотря на все мои опыты прошлых лет, и что он верит в моё великое будущее как актёра. Поэтому я заканчиваю свою карьеру певца и начинаю становиться актёром...
Всегда интересно играть человека, который совершенно не похож на меня: ни мыслями, ни отношением к жизни, ни характером – вообще ничем. Мне нужно было придумать этого человека. Как он ходит, разговаривает… Мне кажется, что нам удалось что-то интересное. Это был эксперимент. Кадр, который длится 18 минут, первый съёмочный день фильма, много текста и нет права на ошибку, потому что всего два дубля. Кирилл продолжает снимать фильм, и мне очень интересно, что получится. Я очень жду это кино», –
рассказал музыкант.
Экранизация с Семёном Серзиным
и Чулпан Хаматовой
в заглавных ролях расскажет об обычной семье из Екатеринбурга. Они следуют своей ежедневной рутине с завидным постоянством и спокойствием, но под этим слоем обыденности всё оказывается довольно необычным. Петров живёт своей жизнью в параллельной комической вселенной – он вырывается из привычного мира и воплощает свои тайные желания в жизнь. Его жена, Петрова, – библиотекарь с маниакальными наклонностями и тайной жизнью.