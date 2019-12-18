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«Однажды... в Голливуде» Квентина Тарантино признан лучшим фильмом года

18 декабря
2019 год

Новости кино >>
18 декабря 2019
Картина Квентина Тарантино «Однажды... в Голливуде» возглавила «Абсолютный рейтинг победителей», составленный телеканалом «Синема» по уникальной методике «Топ топов» лучших зарубежных фильмов года.

Согласно «Фильм Про», вторую строчку рейтинга занял «Ирландец» Мартина Скорсезе, на третьем месте оказались «Паразиты» Пона Джун Хо, далее следует «Брачная история» Ноа Баумбаха, а замыкает пятёрку «Джокер» Тодда Филлипса. С шестой по десятую позицию заняли «Мстители: Финал», «Маленькие женщины», «Достать ножи», «Неогранённые драгоценности» и «История игрушек 4».

«Однажды... в Голливуде» Квентина Тарантино признан лучшим фильмом года
фото: filmpro.ru

Список основан на данных 17 ресурсов (The Hollywood Reporter, The New York Times, Rolling Stone, Time, Empire, Esquire, Vanity Fair, Variety, Imdb.com, Rotten Tomatoes, Metacritic.com, AlloCiné, Boxofficemojo.com, iTunes, Google Play, «Фильм Про», «Кинопоиск») с общим охватом 750 миллионов человек в месяц и учитывает оценки зрителей, кассовые сборы, продажи в цифровых магазинах и мнения кинокритиков.

Главный редактор телеканала «Синема» Иван Кудрявцев считает, что «именно из этого топа будут верстать списки победителей и "Золотой Глобус", и "Оскар", и возможно ими соблюдены будут даже иерархия и пропорции. Если фильм в Абсолютном рейтинге высоко, значит его успех неоспорим, и по каждому месту в десятке в индустрии и у зрителей, и у профессионалов – именно вот такое мнение».
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