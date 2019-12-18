Династия чемпионов: Александр Петров растит фигуристку

ревью

Новости кино Фонд кино поддержит «Лёд 2», «Пальму» и «Приворот. Чёрное венчание» В список счастливчиков попали ещё 18 фильмов, которые получат финансовую поддержку в уходящем году.

Спутник телезрителя «Пятница»: Дорогие мои москвичи 18 декабря, 23:40, СТС

Обзор сериалов Лучшие российские сериалы XXI века. Выбор зрителей. Финальное голосование Десятка самых запоминающихся проектов.

Главная тема Ускользающая реальность: 20 лет «С широко закрытыми глазами» Стэнли Кубрика Почему последняя работа режиссера актуальна и по сей день

Рецензии на фильмы «Шестеро вне закона»: Майклу Бэю закон не писан Майкл Бэй переосмысливает традиционные боевики из 1990-х на Netflix.

Ролики фильмов «Z» Восьмилетний мальчик заводит себе воображаемого друга, который становится кошмаром для всей его семьи.