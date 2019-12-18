Династия чемпионов: Александр Петров растит фигуристку

Кино-Театр.Ру
представляет новый трейлер романтической сказки «Лёд 2»
— сиквела фильма Олега Трофима
2017 года. Режиссёром продолжения выступил Жора Крыжовников
(«Горько!»
).
Что происходит в сказках после свадьбы принца и принцессы? Фигуристка Надя и хоккеист Саша поженились и больше всего на свете мечтают о ребенке. Правда, цена, которую им придется заплатить за эту мечту, будет невообразимо высока. Кажется, что после таких потрясений рассчитывать на счастливый конец уже невозможно. Но если вы так думаете, вы ничего не знаете о настоящих сказках...
Ведущие роли в картине исполнили Аглая Тарасова
, Мария Аронова
, Александр Петров
, Надежда Михалкова
, Вита Корниенко
, Сергей Лавыгин
и Юлия Хлынина
. Сценарий к ленте вновь написал Андрей Золотарев
. Среди продюсеров значатся Михаил Врубель
, Александр Андрющенко
, Фёдор Бондарчук
, Дмитрий Рудовский
, Вячеслав Муругов
и Антон Златопольский
.
На больших экранах «Лёд 2»
стартует 14 февраля 2020
года.