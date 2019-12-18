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Династия чемпионов: Александр Петров растит фигуристку

18 декабря
2019 год

Новости кино >>
18 декабря 2019
Кино-Театр.Ру представляет новый трейлер романтической сказки «Лёд 2» — сиквела фильма Олега Трофима 2017 года. Режиссёром продолжения выступил Жора Крыжовников («Горько!»).


Что происходит в сказках после свадьбы принца и принцессы? Фигуристка Надя и хоккеист Саша поженились и больше всего на свете мечтают о ребенке. Правда, цена, которую им придется заплатить за эту мечту, будет невообразимо высока. Кажется, что после таких потрясений рассчитывать на счастливый конец уже невозможно. Но если вы так думаете, вы ничего не знаете о настоящих сказках...

Династия чемпионов: Александр Петров растит фигуристку

Ведущие роли в картине исполнили Аглая Тарасова, Мария Аронова, Александр Петров, Надежда Михалкова, Вита Корниенко, Сергей Лавыгин и Юлия Хлынина. Сценарий к ленте вновь написал Андрей Золотарев. Среди продюсеров значатся Михаил Врубель, Александр Андрющенко, Фёдор Бондарчук, Дмитрий Рудовский, Вячеслав Муругов и Антон Златопольский.

На больших экранах «Лёд 2» стартует 14 февраля 2020 года.
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Династия чемпионов: Александр Петров растит фигуристку фотографии
Династия чемпионов: Александр Петров растит фигуристку фотографии
Династия чемпионов: Александр Петров растит фигуристку фотографии
Династия чемпионов: Александр Петров растит фигуристку фотографии
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