Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Мария Порошина станет бабушкой

18 декабря
2019 год

Новости кино >>
18 декабря 2019
Александр Самойленко и Мария Порошина приступили к съёмкам третьего сезона комедийного сериала «Родители». Премьера новых серий запланирована на телеканале «Супер» на 2020 год, сообщает пресс-служба канала.

«В этом сезоне мы приготовили для зрителя невероятный каскад фантастических ситуаций и историй, связанных с беременностью Полины. Вся семья ждёт прибавления в семействе, в отношениях героев появляются новые нотки. У нас будут очень трогательные сцены. Например, когда героиня Марии Порошиной, пообщавшись с Полиной, приходит к мужу и говорит: "Папа, неужели я была такой? Прости меня за всё". В общем, этот сезон обещает получиться забавным и очень жизненным», – рассказал режиссёр Александр Жигалкин.

Мария Порошина станет бабушкой
фото: пресс-служба телеканала «Супер»

По словам Порошиной, «любой человек, у которого есть взрослые дети, так или иначе готов к появлению внуков. И у каждой женщины есть внутренняя готовность стать бабушкой. И всё же, когда это происходит, как гром среди ясного неба (а обычно бывает именно так), внешне эта готовность может не сразу проявиться. Этот сезон для моей героини и её семьи – время приятного ожидания. Тему беременности всегда интересно играть, и Настя Крылова, несмотря на то, что она ещё не мамочка, может что-то себе фантазировать, наблюдать за кем-то, делать этот образ каким угодно. Лёгкая, капризная, мягкая, ранимая – здесь может быть гамма чувств, которые она будет транслировать нам, а мы будем отыгрывать и пытаться выходить из разных ситуаций, которые будут нам продиктованы сценарием».

Для Анастасии Крыловой «Родители» стали уже не первым опытом с кино-беременностью. «За этот год я была в положении уже четыре раза», – смеётся актриса.
версия для печати
Ссылки по теме
Продолжение «Родителей» с Марией Порошиной и Александром Самойленко выйдет 26 августа
Мария Порошина вернулась к родительским обязанностям
Поиск по меткам
Репортаж со съемочной площадки
персоны
Александр ЖигалкинАнастасия КрыловаМария ПорошинаАлександр Самойленко
фильмы
РодителиРодители-2

фотографии >>
Мария Порошина станет бабушкой фотографии
Мария Порошина станет бабушкой фотографии
Мария Порошина станет бабушкой фотографии
«Родители-2»
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Глафира Сидорова
16 декабря ушла из жизни актриса Глафира Сидорова.
Екатерина Дурова
13 декабря ушла из жизни актриса Екатерина Дурова.

День рождения >>

Юрий Воробьёв
Роман Громадский
Николай Константинов
Наталья Медведева
Юрий Никулин
Игорь Скляр
Игорь Стам
Евгений Ташков
Алексей Шейнин
Эшли Бенсон
Рэйчел Гриффитс
Каспер Ван Дьен
Рэй Лиотта
Брэд Питт
Кэти Холмс
Кристина Янда
все родившиеся 18 декабря >>

Афиша кино >>

Фиксики против кработов
детский фильм, комедия, музыкальный фильм, приключения
Россия, 2019
С широко закрытыми глазами
детектив, драма, мистика, триллер, экранизация
США, Великобритания, 1999
Реальная любовь в Нью-Йорке
драма, социальная драма
Германия, Дания, Канада, Франция, Швеция, 2019
Выпьем за любовь
комедия, экранизация
Германия, 2018
До Нового года осталось...
мелодрама
Россия, 2019
Звёздные Войны: Скайуокер. Восход
боевик, научная фантастика, приключения, фэнтези
США, 2019
Исцеляющая
мелодрама, триллер, фэнтези
Австралия, 2018
Небо измеряется МИлями
биография, военный фильм, драма, исторический фильм
Россия, 2019
Отверженные
драма, криминальный фильм
Франция, 2019
Чёрное Рождество
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2019
Эрмитаж. Сила искусства
Италия, 2019
Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел-2
комедия, криминальный фильм
Россия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

«Z»
Ролики фильмов
«Z»
Восьмилетний мальчик заводит себе воображаемого друга, который становится кошмаром для всей его семьи.
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен