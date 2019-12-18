Мария Порошина станет бабушкой

«В этом сезоне мы приготовили для зрителя невероятный каскад фантастических ситуаций и историй, связанных с беременностью Полины. Вся семья ждёт прибавления в семействе, в отношениях героев появляются новые нотки. У нас будут очень трогательные сцены. Например, когда героиня Марии Порошиной, пообщавшись с Полиной, приходит к мужу и говорит: "Папа, неужели я была такой? Прости меня за всё". В общем, этот сезон обещает получиться забавным и очень жизненным», – рассказал режиссёр Александр Жигалкин.
фото: пресс-служба телеканала «Супер»
По словам Порошиной, «любой человек, у которого есть взрослые дети, так или иначе готов к появлению внуков. И у каждой женщины есть внутренняя готовность стать бабушкой. И всё же, когда это происходит, как гром среди ясного неба (а обычно бывает именно так), внешне эта готовность может не сразу проявиться. Этот сезон для моей героини и её семьи – время приятного ожидания. Тему беременности всегда интересно играть, и Настя Крылова, несмотря на то, что она ещё не мамочка, может что-то себе фантазировать, наблюдать за кем-то, делать этот образ каким угодно. Лёгкая, капризная, мягкая, ранимая – здесь может быть гамма чувств, которые она будет транслировать нам, а мы будем отыгрывать и пытаться выходить из разных ситуаций, которые будут нам продиктованы сценарием».
Для Анастасии Крыловой «Родители» стали уже не первым опытом с кино-беременностью. «За этот год я была в положении уже четыре раза», – смеётся актриса.