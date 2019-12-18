Фонд кино поддержит «Лёд 2», «Пальму» и «Приворот. Чёрное венчание»

По итогам проведения в 2019-м второго конкурса проектов, претендующих на получение поддержки производства национальных фильмов, Совет Фонда кино под председательством советника Президента РФ по культуре Владимира Толстого
утвердил список из 21 проекта организаций, не входящих в число кинокомпаний-лидеров отечественного кинопроизводства, которые получат финансовую поддержку от Фонда в уходящем году.
Согласно информации, опубликованной на сайте
некоммерческой организации, Фонд поддержит на безвозвратной основе картины «Отель "Белград"
» (ООО «Старт Студио»), «Счастье моё
» (ООО «2Д Целлулоид»), «Приворот. Чёрное венчание
», «Ледяной демон
» (ООО «Кью Эс Филмс»), «Бешенство
» (ООО «Резервная копия»), «Гензель и Гретель
» (ООО «Визарт Фильм»), «День города
» (ООО «Лихо!»), «Казнь
» (ООО «Хайп Фильм»), «Кольская сверхглубокая
» (ООО «ТриоФильм»), «Коты Эрмитажа
», «Полное погружение
» (ООО «Лицензионные бренды»), «Лётчик
» (ООО «Интерфест»), «Молодой человек
» (ООО «Кинокомпания Белый Зонт»), «Приложение к фотоальбому
» (ООО Кинокомпания «Демарш») и «Спасите Колю!
» (ЗАО «Мотор фильм студия»).
При этом создателям фильмов «Кольская сверхглубокая», «Лётчик», «Отель "Белград"» и «Счастье моё» предстоит стопроцентный возврат предоставленных средств. На этих же условиях поддержаны ленты «Лёд 2
» (ООО «Водород 2011»), «Одиннадцать молчаливых мужчин
» (ООО «Пиманов и партнёры»), «Пальма
» (ООО «Марс Медиа Энтертейнмент»), «Подольские курсанты
» (ООО Студия «ВоенФильм»), «Аманат
» (ООО «Даггер Филм») и «Любовницы 2
» (ООО «Революция Фильм»).
Все проекты прошли тщательный конкурсный отбор, были оценены Сценарной рабочей группой и Экспертным советом Фонда кино на основе представленных кинокомпаниями материалов, а также презентаций во время очной защиты кинопроектов.