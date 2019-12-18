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Фонд кино поддержит «Лёд 2», «Пальму» и «Приворот. Чёрное венчание»

18 декабря
2019 год

Новости кино >>
18 декабря 2019
По итогам проведения в 2019-м второго конкурса проектов, претендующих на получение поддержки производства национальных фильмов, Совет Фонда кино под председательством советника Президента РФ по культуре Владимира Толстого утвердил список из 21 проекта организаций, не входящих в число кинокомпаний-лидеров отечественного кинопроизводства, которые получат финансовую поддержку от Фонда в уходящем году.

Согласно информации, опубликованной на сайте некоммерческой организации, Фонд поддержит на безвозвратной основе картины «Отель "Белград"» (ООО «Старт Студио»), «Счастье моё» (ООО «2Д Целлулоид»), «Приворот. Чёрное венчание», «Ледяной демон» (ООО «Кью Эс Филмс»), «Бешенство» (ООО «Резервная копия»), «Гензель и Гретель» (ООО «Визарт Фильм»), «День города» (ООО «Лихо!»), «Казнь» (ООО «Хайп Фильм»), «Кольская сверхглубокая» (ООО «ТриоФильм»), «Коты Эрмитажа», «Полное погружение» (ООО «Лицензионные бренды»), «Лётчик» (ООО «Интерфест»), «Молодой человек» (ООО «Кинокомпания Белый Зонт»), «Приложение к фотоальбому» (ООО Кинокомпания «Демарш») и «Спасите Колю!» (ЗАО «Мотор фильм студия»).

Фонд кино поддержит «Лёд 2», «Пальму» и «Приворот. Чёрное венчание»
фото: fond-kino.ru

При этом создателям фильмов «Кольская сверхглубокая», «Лётчик», «Отель "Белград"» и «Счастье моё» предстоит стопроцентный возврат предоставленных средств. На этих же условиях поддержаны ленты «Лёд 2» (ООО «Водород 2011»), «Одиннадцать молчаливых мужчин» (ООО «Пиманов и партнёры»), «Пальма» (ООО «Марс Медиа Энтертейнмент»), «Подольские курсанты» (ООО Студия «ВоенФильм»), «Аманат» (ООО «Даггер Филм») и «Любовницы 2» (ООО «Революция Фильм»).

Все проекты прошли тщательный конкурсный отбор, были оценены Сценарной рабочей группой и Экспертным советом Фонда кино на основе представленных кинокомпаниями материалов, а также презентаций во время очной защиты кинопроектов.
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