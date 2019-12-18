Дмитрий Лавров познакомится с пятнадцатилетней дочерью

По сюжету эхо «девяностых» до сих пор звучит и не даёт спать спокойно майору Кириллу Решетову (Лавров), которому коллеги сообщают страшную новость: жестоко убита его бывшая возлюбленная Наталья, которая тоже работала в полиции. Шокированный известием Решетов срочно выезжает в Ярославль, где жила Наташа, и прямо на вокзале узнаёт, что пятнадцатилетняя дочь погибшей – его ребёнок, о котором он ничего не знал. Довольно скоро главный герой понимает, что это убийство как-то связано с «делом Лихова», которое они вместе вели почти двадцать лет назад. Банда вора в законе Алексея Лихова и его младшего брата Мартына (Тактаров) держала в страхе весь город, убивала с особой жестокостью и легко избегала возмездия. Тогда Решетов сделал всё, чтобы наказать преступников: главаря и большинство его подельников убили во время задержания, а Мартына посадили в тюрьму, где он впоследствии умер. Однако если бандитов нет в живых, кто и зачем убил Наталью? Намерен ли этот таинственный убийца продолжать мстить? И какую цель он преследует? Майору предстоит это выяснить и постараться не только не погибнуть самому, но и сохранить жизнь своей дочери, над которой нависла угроза.
«Уцелевшие… В данном случае речь идёт не о людях, в прямом смысле уцелевших в каких-то боевых или гражданских конфликтах. Речь идёт о чувствах, человеческих качествах, умении сохранить в себе веру, несмотря на предательство и ложь... Именно в этом заключается особенность Решетова, чьи поступки не поддаются понимаю с обывательской точки зрения. Он честен, принципиален и требователен прежде всего к себе и перед собой. Не умеет "кланяться" и идти на поводу. Возможно, именно поэтому он так раздражает многих. Решетов – сложный и необычный человек, этим и интересен. Он и есть тот самый "уцелевший", сохранившийся, настоящий», – рассказал о своём персонаже Дмитрий Лавров.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
По словам режиссёра Юрия Гольдина, «эта история неспроста называется "Уцелевшие". Она о способности уцелеть и сохранить – в широком смысле этого слова. Во-первых, героям предстоит физически уцелеть в детективной истории, фактически, в войне. Во-вторых, им нужно уцелеть в духовном смысле: сохранить дружбу, любовь, семью, веру... И, в-третьих, (это, пожалуй, самое важное) – нужно сохранить себя. Такого, каким тебя воспитали родители и жизнь. Помочь уцелеть твоим представлениям о мире, о том, что такое "хорошо" и что такое "плохо". Сохранить себя, как бы сильно жизнь ни ломала. Словом, это неоднозначная история, в ней много смыслов, и именно этим она для меня ценна».