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Дмитрий Лавров познакомится с пятнадцатилетней дочерью

18 декабря
2019 год

Новости кино >>
18 декабря 2019
Юрий Гольдин приступил к съёмкам восьмисерийного остросюжетного детектива «Уцелевшие» производства «Киностудии КИТ». В главной роли – Дмитрий Лавров, а компанию ему составят Олег Тактаров, Владимир Стержаков, Мария Ахметзянова, Сергей Друзьяк, Ирина Туманцева и другие актёры. Об этом сообщают пресс-службы киностудии и телеканала НТВ, на котором и состоится премьера сериала.

Дмитрий Лавров познакомится с пятнадцатилетней дочерью
фото: пресс-служба телеканала НТВ


По сюжету эхо «девяностых» до сих пор звучит и не даёт спать спокойно майору Кириллу Решетову (Лавров), которому коллеги сообщают страшную новость: жестоко убита его бывшая возлюбленная Наталья, которая тоже работала в полиции. Шокированный известием Решетов срочно выезжает в Ярославль, где жила Наташа, и прямо на вокзале узнаёт, что пятнадцатилетняя дочь погибшей – его ребёнок, о котором он ничего не знал. Довольно скоро главный герой понимает, что это убийство как-то связано с «делом Лихова», которое они вместе вели почти двадцать лет назад. Банда вора в законе Алексея Лихова и его младшего брата Мартына (Тактаров) держала в страхе весь город, убивала с особой жестокостью и легко избегала возмездия. Тогда Решетов сделал всё, чтобы наказать преступников: главаря и большинство его подельников убили во время задержания, а Мартына посадили в тюрьму, где он впоследствии умер. Однако если бандитов нет в живых, кто и зачем убил Наталью? Намерен ли этот таинственный убийца продолжать мстить? И какую цель он преследует? Майору предстоит это выяснить и постараться не только не погибнуть самому, но и сохранить жизнь своей дочери, над которой нависла угроза.

«Уцелевшие… В данном случае речь идёт не о людях, в прямом смысле уцелевших в каких-то боевых или гражданских конфликтах. Речь идёт о чувствах, человеческих качествах, умении сохранить в себе веру, несмотря на предательство и ложь... Именно в этом заключается особенность Решетова, чьи поступки не поддаются понимаю с обывательской точки зрения. Он честен, принципиален и требователен прежде всего к себе и перед собой. Не умеет "кланяться" и идти на поводу. Возможно, именно поэтому он так раздражает многих. Решетов – сложный и необычный человек, этим и интересен. Он и есть тот самый "уцелевший", сохранившийся, настоящий», – рассказал о своём персонаже Дмитрий Лавров.

Дмитрий Лавров познакомится с пятнадцатилетней дочерью
фото: пресс-служба телеканала НТВ

По словам режиссёра Юрия Гольдина, «эта история неспроста называется "Уцелевшие". Она о способности уцелеть и сохранить – в широком смысле этого слова. Во-первых, героям предстоит физически уцелеть в детективной истории, фактически, в войне. Во-вторых, им нужно уцелеть в духовном смысле: сохранить дружбу, любовь, семью, веру... И, в-третьих, (это, пожалуй, самое важное) – нужно сохранить себя. Такого, каким тебя воспитали родители и жизнь. Помочь уцелеть твоим представлениям о мире, о том, что такое "хорошо" и что такое "плохо". Сохранить себя, как бы сильно жизнь ни ломала. Словом, это неоднозначная история, в ней много смыслов, и именно этим она для меня ценна».

Генеральными продюсерами сериала выступают Джаник Файзиев и Рафаел Минасбекян. За визуальную составляющую отвечает оператор Дмитрий Коробкин. Съёмки пройдут в Ярославле и Ярославской области.
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Дмитрий Лавров познакомится с пятнадцатилетней дочерью фотографии
Дмитрий Лавров познакомится с пятнадцатилетней дочерью фотографии
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