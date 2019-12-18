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Крис Эванс устраивает бунт в постапокалиптическом поезде

18 декабря
2019 год

Новости кино >>
18 декабря 2019
Кино-Театр.Ру представляет читателям премьеру трейлера фантастического боевика, «Сквозь снег» Пон Джун Хо («Паразиты»), который выйдет в российский прокат 16 января 2020 года.


В 2014 году научный эксперимент по противодействию глобальному потеплению вызывает ледниковый период, который убивает почти всё живое на Земле. Единственные, кто остался в живых - это пассажиры огромного поезда, оснащенного вечным двигателем, двигающегося по кругосветной железной дороге. В поезде устанавливается классовая система разделения людей, с элитой, которая живет в передней части поезда и бедными, которые с трудом выживают в хвосте состава. В 2031 году бедные обитатели поезда готовят восстание против элиты. Во время очередной раздачи протеиновых блоков один из лидеров хвостовой части Кёртис Эверетт возглавляет сопротивление. Пробившись к тюремному вагону повстанцы выпускают заключенного Намгун Мин Су, который был инженером и создал двери, разделяющие вагоны. Намгун Мин Су приказывает освободить свою дочь и за свою помощь требует давать ему по два кубика Кронола (наркотическое взрывоопасное вещество) за каждые открытые ворота. В ходе боев за вагоны погибает множество людей, но Кёртис не останавливается и все же достигает головного вагона, где встречает владельца поезда...

Крис Эванс устраивает бунт в постапокалиптическом поезде

Главные роли в фильме сыграли Крис Эванс, Сон Кан Хо, Эд Харрис, Джон Хёрт, Тильда Суинтон, Джейми Белл, Октавия Спенсер, Юэн Бремнер, Элисон Пилл, Влад Иванов, Люк Паскуалино, Кларк Миддлтон, Пол Лазар, Кенни Даути и другие.

Лента «Сквозь снег» является экранизацией одноименного графического романа Жака Лоба и Жан-Марка Рошетта. Мировая премьера картины состоялась еще в 2013 году, однако до российских экранов она доберется только 7,5 лет спустя благодаря кинопрокатной компании «ПРОвзгляд».
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Крис Эванс устраивает бунт в постапокалиптическом поезде фотографии
Крис Эванс устраивает бунт в постапокалиптическом поезде фотографии
Крис Эванс устраивает бунт в постапокалиптическом поезде фотографии
Крис Эванс устраивает бунт в постапокалиптическом поезде фотографии
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