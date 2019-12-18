Крис Эванс устраивает бунт в постапокалиптическом поезде

Кино-Театр.Ру
представляет читателям премьеру трейлера фантастического боевика, «Сквозь снег» Пон Джун Хо
(«Паразиты»
), который выйдет в российский прокат 16 января 2020 года.
В 2014 году научный эксперимент по противодействию глобальному потеплению вызывает ледниковый период, который убивает почти всё живое на Земле. Единственные, кто остался в живых - это пассажиры огромного поезда, оснащенного вечным двигателем, двигающегося по кругосветной железной дороге. В поезде устанавливается классовая система разделения людей, с элитой, которая живет в передней части поезда и бедными, которые с трудом выживают в хвосте состава. В 2031 году бедные обитатели поезда готовят восстание против элиты. Во время очередной раздачи протеиновых блоков один из лидеров хвостовой части Кёртис Эверетт возглавляет сопротивление. Пробившись к тюремному вагону повстанцы выпускают заключенного Намгун Мин Су, который был инженером и создал двери, разделяющие вагоны. Намгун Мин Су приказывает освободить свою дочь и за свою помощь требует давать ему по два кубика Кронола (наркотическое взрывоопасное вещество) за каждые открытые ворота. В ходе боев за вагоны погибает множество людей, но Кёртис не останавливается и все же достигает головного вагона, где встречает владельца поезда...
Главные роли в фильме сыграли Крис Эванс
, Сон Кан Хо
, Эд Харрис
, Джон Хёрт
, Тильда Суинтон
, Джейми Белл
, Октавия Спенсер
, Юэн Бремнер
, Элисон Пилл
, Влад Иванов
, Люк Паскуалино
, Кларк Миддлтон
, Пол Лазар
, Кенни Даути
и другие.
Лента «Сквозь снег»
является экранизацией одноименного графического романа Жака Лоба и Жан-Марка Рошетта. Мировая премьера картины состоялась еще в 2013 году, однако до российских экранов она доберется только 7,5 лет спустя благодаря кинопрокатной компании «ПРОвзгляд».