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«Эпидемию» Павла Костомарова полностью покажут до Нового года

19 декабря
2019 год

Новости кино >>
19 декабря 2019
Все восемь серий «Эпидемии» Павла Костомарова с Марьяной Спивак, Викторией Исаковой и Кириллом Кяро в главных ролях будут показаны на онлайн-платформе Premier до Нового года. Новые эпизоды апокалиптического триллера появятся 20 декабря, уточняет пресс-служба платформы.

«Эпидемию» Павла Костомарова полностью покажут до Нового года

«Мы получили огромное количество обращений от подписчиков платформы с просьбой продолжить показ сериала. Мы уважаем и ценим мнение наших зрителей, поэтому пересмотрели бизнес-решение по переносу второй части сериала на начало 2020 года. Изначально мы планировали показать финал "Эпидемии" уже после праздников, когда завершатся все новогодние проекты», – пояснили в пресс-службе Premier.

Неделю назад показ «Эпидемии» был приостановлен до февраля. Пятая серия проекта была выложена на платформе в ночь с 11 на 12 декабря, однако на выходных уже оказалась недоступна для просмотра. При этом накануне выхода серии в эфир сообщалось, что в этом эпизоде атмосфера сериала накаляется: героини Спивак и Исаковой, которые играют бывшую жену и нынешнюю возлюбленную одного мужчины (Кяро), устроят эффектную драку, а сама серия не на шутку пощекочет нервы зрителей и раскроет темперамент каждого из актёров с новой стороны. Кроме того, в сериале впервые появится Анна Михалкова – её героиня сыграет не последнюю роль в воссоединении одной семьи. Однако посмотреть эту серию успели немногие.
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«Эпидемию» Павла Костомарова полностью покажут до Нового года фотографии
«Эпидемию» Павла Костомарова полностью покажут до Нового года фотографии
«Эпидемию» Павла Костомарова полностью покажут до Нового года фотографии
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