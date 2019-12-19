«Эпидемию» Павла Костомарова полностью покажут до Нового года

Все восемь серий «Эпидемии
» Павла Костомарова
с Марьяной Спивак
, Викторией Исаковой
и Кириллом Кяро
в главных ролях будут показаны на онлайн-платформе Premier до Нового года. Новые эпизоды апокалиптического триллера появятся 20 декабря, уточняет пресс-служба платформы.
«Мы получили огромное количество обращений от подписчиков платформы с просьбой продолжить показ сериала. Мы уважаем и ценим мнение наших зрителей, поэтому пересмотрели бизнес-решение по переносу второй части сериала на начало 2020 года. Изначально мы планировали показать финал "Эпидемии" уже после праздников, когда завершатся все новогодние проекты», –
пояснили в пресс-службе Premier.
Неделю назад показ «Эпидемии» был приостановлен до февраля. Пятая серия проекта была выложена на платформе в ночь с 11 на 12 декабря, однако на выходных уже оказалась недоступна для просмотра. При этом накануне выхода серии в эфир сообщалось, что в этом эпизоде атмосфера сериала накаляется: героини Спивак и Исаковой, которые играют бывшую жену и нынешнюю возлюбленную одного мужчины (Кяро), устроят эффектную драку, а сама серия не на шутку пощекочет нервы зрителей и раскроет темперамент каждого из актёров с новой стороны. Кроме того, в сериале впервые появится Анна Михалкова
– её героиня сыграет не последнюю роль в воссоединении одной семьи. Однако посмотреть эту серию успели немногие.