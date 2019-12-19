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У поляков появятся свои собственные «Ивановы-Ивановы»

19 декабря
2019 год

Новости кино >>
19 декабря 2019
Российский комедийный сериал «Ивановы-Ивановы» адаптируют для польского телевидения, уверяет Variety. Права на формат приобрела компания Tako Media, заключив сделку с All Media, отвечающей за кинопроизводство и дистрибуцию контента для всех платформ на территории России и СНГ.

У поляков появятся свои собственные «Ивановы-Ивановы»

В настоящий момент осуществляется адаптация сериала, которой уже нашли частного вещателя. Польскую версию поставит совладелец Tako Окил Хамидов, продюсером выступит Яцек Сцёбловский. Премьера назначена на осенний сезон 2020 года.

По словам Хамидова, «"Ивановы-Ивановы" имеют универсальную привлекательность и понятны для широкой аудитории во всём мире. Это комедия ошибок, приводящая к выводу, что, несмотря на все наши различия, мы, люди, совершенно одинаковы и можем жить вместе».
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