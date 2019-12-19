У поляков появятся свои собственные «Ивановы-Ивановы»

Российский комедийный сериал «Ивановы-Ивановы
» адаптируют для польского телевидения, уверяет Variety
. Права на формат приобрела компания Tako Media, заключив сделку с All Media, отвечающей за кинопроизводство и дистрибуцию контента для всех платформ на территории России и СНГ.
В настоящий момент осуществляется адаптация сериала, которой уже нашли частного вещателя. Польскую версию поставит совладелец Tako Окил Хамидов
, продюсером выступит Яцек Сцёбловский
. Премьера назначена на осенний сезон 2020 года.
По словам Хамидова, «"Ивановы-Ивановы" имеют универсальную привлекательность и понятны для широкой аудитории во всём мире. Это комедия ошибок, приводящая к выводу, что, несмотря на все наши различия, мы, люди, совершенно одинаковы и можем жить вместе».