«Баффи — истребительница вампиров»: Кристи Суонсон исполнилось 50 лет

Кристен Ноэл Суонсон родилась 19 декабря 1969 года в калифорнийском городе Миссион-Вьехо в семье учителей физкультуры Боба и Розмари Суонсонов. У неё шведские, немецкие, английские, ирландские и шотландские корни. Свою первую актёрскую работу получила в возрасте девяти лет в рекламе кукольного дома. В 13 лет бросила школу, чтобы сосредоточиться на актёрском мастерстве. В детстве за четыре года появилась в более чем 30 телевизионных рекламных роликах.
В ноябре 2002-го позировала обнажённой журналу Playboy. Приняла участие и выиграла в 2006-м в программе телеканала Fox Skating with Celebrities (российский аналог — «Звёзды на льду»). Её партнёром был фигурист Ллойд Эйслер, с которым они поженились в 2009-м. Обладательница премии «Молодой актёр».