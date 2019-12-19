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«Баффи — истребительница вампиров»: Кристи Суонсон исполнилось 50 лет

19 декабря
2019 год

Новости кино >>
19 декабря 2019
Сегодня, 19 декабря, исполнилось 50 лет американской актрисе Кристи Суонсон, памятной российским зрителям по ролям в фильмах «Смертельный друг», «Баффи — истребительница вампиров» и «Погоня».


Кристен Ноэл Суонсон родилась 19 декабря 1969 года в калифорнийском городе Миссион-Вьехо в семье учителей физкультуры Боба и Розмари Суонсонов. У неё шведские, немецкие, английские, ирландские и шотландские корни. Свою первую актёрскую работу получила в возрасте девяти лет в рекламе кукольного дома. В 13 лет бросила школу, чтобы сосредоточиться на актёрском мастерстве. В детстве за четыре года появилась в более чем 30 телевизионных рекламных роликах.

На телевидении дебютировала в 1984-м, сыграв в эпизоде сериала «Это твой ход». В большое кино попала благодаря Джону Хьюзу, которому так понравились пробы Кристи для фильма «Выходной день Ферриса Бьюлера», что он увеличил её роль и порекомендовал Говарду Дойчу, снимавшему в тот момент «Милашку в розовом». Далее последовали «Смертельный друг», «Ещё не человек» и «Цветы на чердаке», а в 90-х актриса запомнилась, прежде всего, как первая «Баффи — истребительница вампиров», а также образами, созданными в фильмах «Погоня», «Горячие головы», «Фантом», «Дорога в ад», «Высшее образование», «Большой папа», «Манекен в движении» и «8 голов в одной сумке».

«Баффи — истребительница вампиров»: Кристи Суонсон исполнилось 50 лет
фото: кадр из фильма «Баффи — истребительница вампиров»

Всего на счету Кристи Суонсон 85 ролей в кино и на телевидении. Она снялась в таких фильмах и сериалах, как «Альфред Хичкок представляет», «Диснейленд», «Где моя тачка, чувак?», «Холм одного дерева», «Ясновидец» и другие. Спродюсировала криминальный триллер «Связанные ложью», где сыграла главную женскую роль.

В ноябре 2002-го позировала обнажённой журналу Playboy. Приняла участие и выиграла в 2006-м в программе телеканала Fox Skating with Celebrities (российский аналог — «Звёзды на льду»). Её партнёром был фигурист Ллойд Эйслер, с которым они поженились в 2009-м. Обладательница премии «Молодой актёр».
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«Баффи — истребительница вампиров»: Кристи Суонсон исполнилось 50 лет фотографии
«Баффи — истребительница вампиров»: Кристи Суонсон исполнилось 50 лет фотографии
«Баффи — истребительница вампиров»: Кристи Суонсон исполнилось 50 лет фотографии
«Баффи — истребительница вампиров»: Кристи Суонсон исполнилось 50 лет фотографии
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