Настоящих друзей не бросают: овчарка ждет хозяина на взлетной полосе

В сети появился первый трейлер семейного драматического фильма «Пальма»
, основанного на реальных событиях, произошедших в 1970-х годах в московском аэропорту.
1977 год. Игорь Польский улетает заграницу и вынужден оставить свою овчарку по кличке Пальма прямо на взлетной полосе: по недоразумению у собаки нет медицинской справки. Пальма прячется в аэропорту и изо дня в день встречает самолеты в надежде, что на борту вернулся хозяин. Но время идет… Овчарка становится талисманом аэропорта, оказываясь в центре всех важных событий в жизни его обитателей. А для 9-летнего Коли, который после гибели мамы приезжает к отцу, пилоту Вячеславу Лазареву, Пальма и вовсе становится лучшим другом. Лазареву предстоит заслужить доверие сына, сделав нелегкий выбор между карьерой и семьей и решив, что делать, когда за Пальмой возвращается ее настоящий хозяин...
Главные роли в ленте исполнили Виктор Добронравов
, Леонид Басов
, Владимир Ильин
, Валерия Федорович
, Евгения Дмитриева
, Игорь Хрипунов
, Павел Майков
, Владимир Симонов
, Ян Цапник
, Филипп Савинков
, Дарья Лузина
, Елена Анисимова
, Баин Бовальдинов
, Виктория Пивко
и другие. Режиссером выступил Александр Домогаров (младший)
(«Пиковая дама. Зазеркалье»
).
На больших экранах «Пальма»
стартует 4 июня 2020
года.