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Настоящих друзей не бросают: овчарка ждет хозяина на взлетной полосе

19 декабря
2019 год

Новости кино >>
19 декабря 2019
В сети появился первый трейлер семейного драматического фильма «Пальма», основанного на реальных событиях, произошедших в 1970-х годах в московском аэропорту.


1977 год. Игорь Польский улетает заграницу и вынужден оставить свою овчарку по кличке Пальма прямо на взлетной полосе: по недоразумению у собаки нет медицинской справки. Пальма прячется в аэропорту и изо дня в день встречает самолеты в надежде, что на борту вернулся хозяин. Но время идет… Овчарка становится талисманом аэропорта, оказываясь в центре всех важных событий в жизни его обитателей. А для 9-летнего Коли, который после гибели мамы приезжает к отцу, пилоту Вячеславу Лазареву, Пальма и вовсе становится лучшим другом. Лазареву предстоит заслужить доверие сына, сделав нелегкий выбор между карьерой и семьей и решив, что делать, когда за Пальмой возвращается ее настоящий хозяин...

Настоящих друзей не бросают: овчарка ждет хозяина на взлетной полосе

Главные роли в ленте исполнили Виктор Добронравов, Леонид Басов, Владимир Ильин, Валерия Федорович, Евгения Дмитриева, Игорь Хрипунов, Павел Майков, Владимир Симонов, Ян Цапник, Филипп Савинков, Дарья Лузина, Елена Анисимова, Баин Бовальдинов, Виктория Пивко и другие. Режиссером выступил Александр Домогаров (младший) («Пиковая дама. Зазеркалье»).

На больших экранах «Пальма» стартует 4 июня 2020 года.
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Настоящих друзей не бросают: овчарка ждет хозяина на взлетной полосе фотографии
Настоящих друзей не бросают: овчарка ждет хозяина на взлетной полосе фотографии
Настоящих друзей не бросают: овчарка ждет хозяина на взлетной полосе фотографии
Настоящих друзей не бросают: овчарка ждет хозяина на взлетной полосе фотографии
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