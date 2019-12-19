Марина Кравец спела песню Василисы для четвёртого «Ивана Царевича и Серого Волка»

Звезда Comedy Club Марина Кравец записала для мультфильма «Иван Царевич и Серый Волк-4» песню Василисы. Согласно пресс-службе кинокомпании СТВ, трек прозвучит на титрах анимационной сказки, которая выйдет в прокат 26 декабря. По сюжету четвёртой части популярной серии главные герои отправляются на Всесказочный песенный конкурс.
фото: пресс-служба кинокомпании СТВ
«Все любят мультфильмы, и я не исключение. Особенно, конечно, запомнился "Шрэк", когда он только появился. Точно один из моих любимых мультфильмов. Он очень музыкальный и с потрясающим юмором, и, насколько я знаю, новая четвёртая часть приключений Ивана Царевича и Серого Волка тоже очень музыкальная и весёлая. Сценарий написан "Квартетом И". Здорово, что они свой талант используют в разных направлениях и, в частности, пишут уже не первый год сценарии для "Ивана Царевича". Песня, которую я исполняю, уже звучала во второй части мультфильма и стала достаточно популярной, набрала многомиллионные просмотры на Youtube, создатели сказки решили сделать новую аранжировку и предложили мне спеть. И песня, и мультфильм мне понравились, и я с удовольствием согласилась. У меня уже есть за плечами опыт озвучания анимационных фильмов: "Кролик Питер", "Махни крылом!". Получается, раз в два–три года мне приходят подобные предложения кого-нибудь озвучить, и я с радостью соглашаюсь. Это интересно и заставляет тебя сконцентрироваться не на всём спектре инструментов, а на актёрском подходе и особенно голосе, чтобы точнее передать характер персонажа. С одной стороны ты находишься в конкретных рамках, с другой – у тебя полная свобода. Ты можешь делать всё, что угодно, правда, не выходя за пределы образа и своих голосовых возможностей. Это и классно и волнительно. Хорошо, что мультфильм выходит в прокат накануне Нового Года. Это время чудес. Когда бьют куранты, наступает максимально волшебное время, нужно обязательно загадывать желания. Я желаю, чтобы у всех исполнялись самые заветные мечты, а близкие и любимые люди всегда были рядом», – пожелала Марина Кравец.