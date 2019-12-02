Владимир Епифанцев воспитает «Алешу»

«Киностудия КИТ» (входит в ГПМ КИТ в составе медиа-холдинга «Газпром-медиа») начала съёмки четырехсерийного проекта «Алёша» по заказу телеканала НТВ, сообщает пресс-служба киностудии.
фото: Пресс-служба "Киностудии КИТ"
«Это история не о войне, а о людях, которые оказались в огне этой войны. О тех, кто жил одним днем, но ни на секунду не переставал любить, надеяться и заботиться о тех, кто нуждается в помощи. О пулемётчике Ефреме Жаворонке, простом русском солдате, который остался на войне Человеком. Сценарий проекта основан на повести Иван Пташникова "Найдорф"», – отмечается в сообщении.
Действие картины развивается летом 1944 года. Главные герои – пулеметчик Ефрем Жаворонок и совсем еще мальчик Алёша. Ему всего шестнадцать, и Ефрем твёрдо знает: он должен нести ответственность за этого паренька, как за родного сына. Потому что на войне нет чужих детей, матерей, жён или братьев. На войне все – свои, кровные, родные. В теле каждого человека, обожжённого войной, кипит общая кровь, и каждая капля этой крови – на вес золота. Красного золота, пролить которое без борьбы преступно…
«Ефрем – воин высокого полёта. Он знает, что жизнь – это любовь, а не война. Чувствует, что самый страшный враг человека – он сам, и бороться нужно в первую очередь с собой. Валить фашистов направо и налево – это не для него, ведь он прекрасно понимает, что враги – такие же живые люди. А если это так, стоит ли нажимать на курок? Ефрем – персонаж лирический. Он лиричен во всём, даже в том, как воюет. При всей его брутальности, при всём могуществе и сходстве с этаким Ильей Муромцем, он нежный, неагрессивный и пронзительный человек. Я очень ценю, когда в роли есть такое сочетание», – говорит Епифанцев.