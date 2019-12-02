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Самый известный барашек на Земле встречает гостью с другой планеты

2 декабря
2019 год

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2 декабря 2019
Кино-Театр.Ру представляет трейлер ленты в жанре пластилиновой анимации «Барашек Шон: Фермагеддон» от сценариста Ника Парка, являющегося также автором первой части серии и одноименного мультипликационного сериала.


Странные огни над городом предвещают прибытие таинственного гостя из далекой галактики… Очаровательная и озорная Лу-Ла терпит крушение неподалеку от фермы Шона. Инопланетные способности и проказы неугомонной Лу-Лы очаровывают отару, и Шон решает помочь внеземному другу найти ее корабль. Но он не знает, что зловещее агентство по охоте на инопланетян уже идет по их следу. Смогут ли Шон и его друзья предотвратить Фермагеддон, пока не стало слишком поздно?

Самый известный барашек на Земле встречает гостью с другой планеты

Режиссерами картины выступили Уилл Бечер и Ричард Фелан. Главные роли озвучили Джастин Флетчер, Джон Спаркс, Кейт Харбор, Крис Моррелл, Энди Наймен, Дэвид Холт, Амалия Витале и Джо Сагг.

В российский прокат «Барашек Шон: Фермагеддон» выйдет 23 января 2020 года.
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Барашек Шон: Фермагеддон

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Самый известный барашек на Земле встречает гостью с другой планеты фотографии
Самый известный барашек на Земле встречает гостью с другой планеты фотографии
Самый известный барашек на Земле встречает гостью с другой планеты фотографии
Самый известный барашек на Земле встречает гостью с другой планеты фотографии
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