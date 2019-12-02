Самый известный барашек на Земле встречает гостью с другой планеты

Кино-Театр.Ру
представляет трейлер ленты в жанре пластилиновой анимации «Барашек Шон: Фермагеддон»
от сценариста Ника Парка
, являющегося также автором первой части
серии и одноименного мультипликационного сериала.
Странные огни над городом предвещают прибытие таинственного гостя из далекой галактики… Очаровательная и озорная Лу-Ла терпит крушение неподалеку от фермы Шона. Инопланетные способности и проказы неугомонной Лу-Лы очаровывают отару, и Шон решает помочь внеземному другу найти ее корабль. Но он не знает, что зловещее агентство по охоте на инопланетян уже идет по их следу. Смогут ли Шон и его друзья предотвратить Фермагеддон, пока не стало слишком поздно?
Режиссерами картины выступили Уилл Бечер
и Ричард Фелан
. Главные роли озвучили Джастин Флетчер, Джон Спаркс, Кейт Харбор, Крис Моррелл
, Энди Наймен
, Дэвид Холт
, Амалия Витале
и Джо Сагг
.
В российский прокат «Барашек Шон: Фермагеддон»
выйдет 23 января 2020
года.