Режиссер «Духless» начал съемки трагикомедии про порноиндустрии

ревью

«Марс Медиа» Рубена Дишдишяна и «Амедиа Продакшн» миллиардера Леонарда Блаватника заключили договор о совместном продюсировании

«Кухня. Война за отель»: Хочешь в Сочи, готовься к бою

Финал «Звёздных войн», новый «Полицейский с Рублёвки» и ещё 14 фильмов декабря

Самый известный барашек на Земле встречает гостью с другой планеты

Ролики фильмов

«Демоны Джун»

Маленькая Джун кажется беззащитной, но того, кто попробует этим воспользоваться, ждет смерть.