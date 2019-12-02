Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Режиссер «Духless» начал съемки трагикомедии про порноиндустрии

2 декабря
2019 год

Новости кино >>
2 декабря 2019
Режиссер дилогии «Духless» и фильма «Миллиард» Роман Прыгунов начал съемки пилотного эпизода сериала про порноиндустрию Happy End, сообщает пресс-служба онлайн-сервиса more.tv, для которого создается проект.

Режиссер «Духless» начал съемки трагикомедии про порноиндустрии
фото: пресс-служба онлайн-сервиса more.tv

«Happy End – самый провокационный проект линейки more originals. Таких сериалов в России еще не снимали! Возрастной рейтинг 18+ и платная подписка здесь полностью оправданы», – отмечает генеральный директор more.tv Денис Горшков.

В центре сюжета – молодая и находчивая пара Влад и Лера, которые больше всего на свете любят секс и могут им заниматься буквально везде и почти всегда, а еще любят снимать свой «креативный» секс в неположенных местах на камеру айфона. Однажды Влад теряет телефон с гигабайтами супероткровенного видео, которое тут же сливается в сеть. Вместе с миллионами лайков Владу и Лере приходится испытать на себе и другую сторону популярности – родители в шоке, как и руководство института, откуда сразу же отчисляют ребят. Смекалка находчивой пары приводит их в тайный мир порно-бизнеса – с популярным жанром Webcam и даже собственным порно-Оскаром. Бизнеса, где «всё прибыльно, анонимно и главное – безопасно».

«Наш проект не про саму порно-индустрию, а про тех людей, которые это делают, чтобы жить нормальной жизнью. Для них это обычная работа, которую они нашли по совершенно разным причинам и жизненным обстоятельствам», – уточняет продюсер Алексей Киселев.

Идея сериала принадлежит Роману Прыгунову, который написал сценарий вместе с Владимиром Васильевым, Михаилом Зубко и популярным писателем Александром Цыпкиным.

Главные роли играют Александра Ребенок, Павел Табаков, Петр Скворцов, Стася Милославская, Гоша Куценко, Николай Шрайбер и молодые начинающие актрисы Маргарита Аброськина и Оксана Стрельцова.

«В сериале будет много откровенных сцен, на которые артисты после разговора с режиссером, уже придумавшим несколько технических ходов для съемок, соглашались без каких-либо опасений. А некоторые сцены будут снимать с камер мобильных телефонов сами актеры», – говорит продюсер Сергей Бондарчук.

Проект создается компаниями «НМГ Студия» и «Видеопрокат», продюсерами выступают Вячеслав Муругов, Алексей Киселев, Роман Прыгунов и Сергей Бондарчук.

«Интернет-платформы сегодня дают нам возможность изучать глубже темы, которые раньше казались неформатными и где-то даже запретными. Это не значит, что все границы сняты - мы по-прежнему стремимся производить контент, главную роль в котором играет история, а не шокирующие темы, говорить на которые, вроде бы, не принято. Именно яркая, необычная и очень актуальная история стала основной причиной запуска Happy End – проекта, который будет изучать то, о чем все хотят знать, но боятся спросить», – говорит Муругов.

Премьера проекта состоится в следующем году.
версия для печати
персоны
Маргарита АброськинаСергей Бондарчук (младший)Михаил ЗубкоАлексей КиселевГоша КуценкоСтася МилославскаяВячеслав МуруговРоман ПрыгуновАлександра РебенокПётр СкворцовПавел ТабаковАлександр ЦыпкинНиколай Шрайбер
фильмы
Happy EndДухLessДухless 2Миллиард

фотографии >>
Режиссер «Духless» начал съемки трагикомедии про порноиндустрии фотографии
Режиссер «Духless» начал съемки трагикомедии про порноиндустрии фотографии
Режиссер «Духless» начал съемки трагикомедии про порноиндустрии фотографии
Режиссер «Духless» начал съемки трагикомедии про порноиндустрии фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Валентин Гидулянов
28 ноября ушёл из жизни художник-постановщик Валентин Гидулянов.
Стефан Данаилов
27 ноября ушёл из жизни болгарский актёр Стефан Данаилов.

День рождения >>

Нина Антонова
Юрий Багинян
Александр Давыдов (IV)
Мария Капустинская
Александр Кузнецов
Михаил Разумовский
Владимир Фекленко
Сергей Чирков
Руслан Щедрин
Деннис Кристофер
Люси Лью
Бритни Спирс
Хюб Стапель
Уоррен Уильям
Рэй Уолстон
Джули Харрис
все родившиеся 2 декабря >>

Афиша кино >>

21 мост
детектив, драма, криминальный фильм, триллер
США, 2019
Война токов
биография, драма, исторический фильм
США, 2017
Пароль: Хаус
научная фантастика, триллер
Испания, 2018
Рождество на двоих
комедия, мелодрама
Великобритания, 2019
Тёмная ночь
драма
США, 2016
Эспен в поисках Золотого замка
приключения, фэнтези
Норвегия, Чехия, 2019
Аэронавты
биография, драма, приключения
Великобритания, США, 2019
Встреча с Горбачёвым
биография, исторический фильм
Великобритания, Германия, США, 2018
Зверь
боевик, криминальный фильм, триллер
Южная Корея, 2019
Конец сезона
мелодрама, триллер
Россия, 2019
Простой карандаш
драма
Россия, 2019
Решала. Нулевые
драма, триллер
Россия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен