Режиссер «Духless» начал съемки трагикомедии про порноиндустрии

Режиссер дилогии «Духless» и фильма «Миллиард» Роман Прыгунов начал съемки пилотного эпизода сериала про порноиндустрию Happy End, сообщает пресс-служба онлайн-сервиса more.tv, для которого создается проект.
фото: пресс-служба онлайн-сервиса more.tv
«Happy End – самый провокационный проект линейки more originals. Таких сериалов в России еще не снимали! Возрастной рейтинг 18+ и платная подписка здесь полностью оправданы», – отмечает генеральный директор more.tv Денис Горшков.
В центре сюжета – молодая и находчивая пара Влад и Лера, которые больше всего на свете любят секс и могут им заниматься буквально везде и почти всегда, а еще любят снимать свой «креативный» секс в неположенных местах на камеру айфона. Однажды Влад теряет телефон с гигабайтами супероткровенного видео, которое тут же сливается в сеть. Вместе с миллионами лайков Владу и Лере приходится испытать на себе и другую сторону популярности – родители в шоке, как и руководство института, откуда сразу же отчисляют ребят. Смекалка находчивой пары приводит их в тайный мир порно-бизнеса – с популярным жанром Webcam и даже собственным порно-Оскаром. Бизнеса, где «всё прибыльно, анонимно и главное – безопасно».
«Наш проект не про саму порно-индустрию, а про тех людей, которые это делают, чтобы жить нормальной жизнью. Для них это обычная работа, которую они нашли по совершенно разным причинам и жизненным обстоятельствам», – уточняет продюсер Алексей Киселев.
«В сериале будет много откровенных сцен, на которые артисты после разговора с режиссером, уже придумавшим несколько технических ходов для съемок, соглашались без каких-либо опасений. А некоторые сцены будут снимать с камер мобильных телефонов сами актеры», – говорит продюсер Сергей Бондарчук.
Проект создается компаниями «НМГ Студия» и «Видеопрокат», продюсерами выступают Вячеслав Муругов, Алексей Киселев, Роман Прыгунов и Сергей Бондарчук.
«Интернет-платформы сегодня дают нам возможность изучать глубже темы, которые раньше казались неформатными и где-то даже запретными. Это не значит, что все границы сняты - мы по-прежнему стремимся производить контент, главную роль в котором играет история, а не шокирующие темы, говорить на которые, вроде бы, не принято. Именно яркая, необычная и очень актуальная история стала основной причиной запуска Happy End – проекта, который будет изучать то, о чем все хотят знать, но боятся спросить», – говорит Муругов.