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«Марс Медиа» Рубена Дишдишяна и «Амедиа Продакшн» миллиардера Леонарда Блаватника заключили договор о совместном продюсировании

2 декабря
2019 год

Новости кино >>
2 декабря 2019
Кинокомпании «Амедиа Продакшн», принадлежащая миллиардеру Леонарду Блаватнику, и «Марс Медиа» во главе с продюсером Рубеном Дишдишяном подписали договор о совместном продюсировании трех полнометражных картин – семейного фильма «Пальма», который сейчас находится в производстве, и грядущих проектов: комедии «Обратная связь» и семейного фантастического экшн «Мира», сообщает пресс-служба «Марс Медиа».

«Марс Медиа» Рубена Дишдишяна и «Амедиа Продакшн» миллиардера Леонарда Блаватника заключили договор о совместном продюсировании

Совокупный бюджет фильмов – 700 млн рублей, каждая сторона профинансирует половину от суммы. Генеральными продюсерами картин выступят собственно Блаватник («Т-34», «Тоня против всех») и Дишдишян («Т-34», «Громкая связь», «Аритмия»).

Сотрудничество «Амедиа Продакшн» и «Марс Медиа» началось в 2016 году с сериалов для эфирного телевидения «Золотая Орда», «Гостиница "Россия"», «Комиссарша», «Ланцет» и других и продолжилось фильмом «Т-34», который при бюджете 563 млн рублей собрал в прокате 2,3 млрд.
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персоны
Лен БлаватникРубен Дишдишян
фильмы
АритмияГостиница "Россия"Громкая связьЗолотая ОрдаКомиссаршаЛанцетПальмаТ-34Тоня против всех

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