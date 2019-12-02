«Марс Медиа» Рубена Дишдишяна и «Амедиа Продакшн» миллиардера Леонарда Блаватника заключили договор о совместном продюсировании

Кинокомпании «Амедиа Продакшн», принадлежащая миллиардеру Леонарду Блаватнику
, и «Марс Медиа» во главе с продюсером Рубеном Дишдишяном
подписали договор о совместном продюсировании трех полнометражных картин – семейного фильма «Пальма
», который сейчас находится в производстве, и грядущих проектов: комедии «Обратная связь
» и семейного фантастического экшн «Мира
», сообщает пресс-служба «Марс Медиа».
Совокупный бюджет фильмов – 700 млн рублей, каждая сторона профинансирует половину от суммы. Генеральными продюсерами картин выступят собственно Блаватник («Т-34
», «Тоня против всех
») и Дишдишян («Т-34», «Громкая связь
», «Аритмия
»).
Сотрудничество «Амедиа Продакшн» и «Марс Медиа» началось в 2016 году с сериалов для эфирного телевидения «Золотая Орда
», «Гостиница "Россия"
», «Комиссарша
», «Ланцет
» и других и продолжилось фильмом «Т-34», который при бюджете 563 млн рублей собрал в прокате 2,3 млрд.