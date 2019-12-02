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Фильм «Бык» получил гран-при фестиваля «Спутник над Польшей»

2 декабря
2019 год

Новости кино >>
2 декабря 2019
Гран-при конкурса художественных фильмов 13-го Фестиваля российских фильмов «Спутник над Польшей» получил фильм «Бык» Бориса Акопова, сообщает пресс-служба фестиваля.

Фильм «Бык» получил гран-при фестиваля «Спутник над Польшей»

По мнению жюри, это «цельная, зрелая картина, урок недавней, но все еще важной истории, рассказанной пронзительно и без дидактизма. Фильм о запутанных отношениях в семье и между друзьями, о корнях добра и зла. Простые темы без упрощений. Отличный актерский состав, выдающиеся роли. Чувственные кадры, снятые с визуальной последовательностью и кинематографической энергией». Эта ж картина была отмечена призом зрительских симпатий.

Второй приз был присужден Павлу Лунгину, режиссеру фильма «Братство» с формулировкой «эффектное и в то же время рефлексирующее военное кино с утонченной палитрой цветов. Кино, которое широко рассматривает явление, не теряя деталей, не забывая о человеке и его микрокосме. Фильм, который черпает из фактов, но не поддается журналистике, до конца придерживаясь интенсивного киноповествования. Важная тема – война, которая накладывает свой отпечаток на тех, кто возвращается победителем с фронта».

Третий приз достался режиссеру картины «Порт» Александры Стреляной за «самый интересный в плане повествования фильм, рассказывающий историю героев посредством радикального языка кино. Большая метафора страны. Необыкновенно отважная киноинсценировка особого рода, которая – несмотря на свой радикализм – не теряет сюжетную линию, но делает ее необыкновенной и неоднозначной. Все дополняет изумительная актерская игра, отличная операторская работа и небанальные драматургические решения, которые создают из этого фильма настоящий шедевр».

В конкурсе художественных фильмов дипломом была отмечена лента «Человек, который удивил всех» режиссеров Наташи Меркуловой и Алексея Чупова.

Гран-при конкурса документального кино досталось «Школе соблазнения» Алины Рудницкой, «Кино эпохи перемен» Алексея Федорченко и другим картинам.

Несмотря на то, что фестиваль завершился, до апреля 2020 года показы лауреатов пройдут в Кракове, Познани, Вроцлаве, Гданьске, Белостоке, Быдгощи, Катовицах, Эльблонге, Хайнувке, Кентшине, Новом Сонче, Ольштыне.
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персоны
Борис АкоповПавел ЛунгинНаталья МеркуловаАлина РудницкаяАлександра СтрелянаяАлексей ФедорченкоАлексей Чупов
фильмы
БратствоБыкПортЧеловек, который удивил всех

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