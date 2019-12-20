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Сюжет «Тёрнера и Хуча» адаптируют для Disney+

20 декабря
2019 год

Новости кино >>
20 декабря 2019
По популярной комедии 1989 года «Тёрнер и Хуч» с Томом Хэнксом сделают сериал для стримингового сервиса Disney+.

Сюжет «Тёрнера и Хуча» адаптируют для Disney+
фото: Touchstone/Kobal/Shutterstock

Согласно Variety, перезапуск находится на ранней стадии разработки, а за его производство отвечает в качестве сценариста и исполнительного продюсера Мэтт НиксЧёрная метка»). Что ожидает зрителя – переосмысление или продолжение истории, пока не уточняется.

Оригинал Роджера Споттисвуда повествует о том, как за несколько дней до получения нового назначения полицейский Скотт Тёрнер приходит навестить старика, с которым дружил. Но пожилой джентльмен, живший на барже вдвоём с собакой по кличке Хуч, оказался убит, и для обоих теперь дело чести найти преступника.
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Сюжет «Тёрнера и Хуча» адаптируют для Disney+ фотографии
Сюжет «Тёрнера и Хуча» адаптируют для Disney+ фотографии
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