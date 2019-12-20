Сюжет «Тёрнера и Хуча» адаптируют для Disney+

Согласно Variety, перезапуск находится на ранней стадии разработки, а за его производство отвечает в качестве сценариста и исполнительного продюсера Мэтт Никс («Чёрная метка»). Что ожидает зрителя – переосмысление или продолжение истории, пока не уточняется.
Оригинал Роджера Споттисвуда повествует о том, как за несколько дней до получения нового назначения полицейский Скотт Тёрнер приходит навестить старика, с которым дружил. Но пожилой джентльмен, живший на барже вдвоём с собакой по кличке Хуч, оказался убит, и для обоих теперь дело чести найти преступника.