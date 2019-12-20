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Звезда «Тёмных начал» превратится в юную Галадриэль

20 декабря
2019 год

Новости кино >>
20 декабря 2019
Морфидд Кларк, запомнившаяся зрителям по «Тёмным началам», получила одну из ролей в амбициозном сериале Amazon «Властелин колец». Согласно Variety, актрисе предстоит воплотить образ юной Галадриэль, которую в оригинальной трилогии Питера Джексона играла Кейт Бланшетт.

Звезда «Тёмных начал» превратится в юную Галадриэль
фото: variety.com

Первый сезон многосерийного фэнтези по мотивам произведений Джона Толкина расскажет о молодости короля Арагорна. На создание проекта, который будет состоять из пяти сезонов, потратят порядка 1 млрд долларов, что сделает «Властелина колец» самым дорогим сериалом в истории. В нём сыграют Джозеф Моул, которому досталась роль главного злодея, а также Маркелла Кавена и Эма Хорват.

Режиссёром первых двух эпизодов выступит Хуан Антонио Байона. В продюсерский состав сериала включены Линдси Вебер, Брюс Ричмонд, Джин Келли, Шэрон Таль Игуадо, Дженнифер Хатчисон, Джейсон Кэхилл и Джастин Дабл. Четверо последних будут не только исполнительными продюсерами, но также приложат руку к сценарию, который, как сообщалось ранее, пишут Патрик Маккей и Джон Д. Пэйн.

Ранее стало известно, что заявленный ранее Уилл Поултер выбыл из проекта из-за своего плотного съемочного графика.
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Звезда «Тёмных начал» превратится в юную Галадриэль фотографии
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