Звезда «Тёмных начал» превратится в юную Галадриэль

Морфидд Кларк
, запомнившаяся зрителям по «Тёмным началам
», получила одну из ролей в амбициозном сериале Amazon «Властелин колец
». Согласно Variety
, актрисе предстоит воплотить образ юной Галадриэль, которую в оригинальной трилогии Питера Джексона
играла Кейт Бланшетт
.
Первый сезон многосерийного фэнтези по мотивам произведений Джона Толкина
расскажет о молодости короля Арагорна. На создание проекта, который будет состоять из пяти сезонов, потратят порядка 1 млрд долларов, что сделает «Властелина колец» самым дорогим сериалом в истории. В нём сыграют Джозеф Моул
, которому досталась роль главного злодея, а также Маркелла Кавена
и Эма Хорват
.
Режиссёром первых двух эпизодов выступит Хуан Антонио Байона
. В продюсерский состав сериала включены Линдси Вебер
, Брюс Ричмонд
, Джин Келли
, Шэрон Таль Игуадо
, Дженнифер Хатчисон
, Джейсон Кэхилл
и Джастин Дабл
. Четверо последних будут не только исполнительными продюсерами, но также приложат руку к сценарию, который, как сообщалось ранее, пишут Патрик Маккей
и Джон Д. Пэйн
.
Ранее стало известно, что заявленный ранее Уилл Поултер
выбыл из проекта из-за своего плотного съемочного графика.