Париж прощается с актрисой Клодин Оже

18 декабря
в Париже после продолжительной болезни не стало Клодин Оже
, ставшей первой французской «девушкой Джеймса Бонда» в картине Теренса Янга
«Шаровая молния
», где агентом 007 был Шон Коннери
. Актрисе было 78 лет, уточняет газета Le Monde
.
Клодин Оже родилась в столице Франции 26 апреля 1941
года. Кино и театром увлеклась ещё будучи школьницей. Драматическое образование получила в Парижской драматической консерватории, а в 1958-м ей присвоили титул «Мисс Франция» и она приняла участие в конкурсе «Мисс мира-58». В том же году дебютировала в кино, получив небольшую роль в мелодраме Пьера Гаспара-Юи
«Кристина
», где компанию ей составили Роми Шнайдер
и Ален Делон
. После съёмок в картине вышла замуж за режиссёра, но брак продержался недолго.
На счету Клодин Оже 80
ролей в кино и на телевидении. Помимо прославившего её образа Доминик Дерваль в «Шаровой молнии», где она, будучи отличным пловцом, сама выполняла все трюки под водой, актриса также запомнилась ролями в таких фильмах и сериалах, как «Завещание Орфея
» Жана Кокто
, «Железная маска
» Анри Декуэна
, «Операция "Святой Януарий"
» Дино Ризи
, «Полицейская история
» Жака Дере
, «Спрут 5: Суть проблемы
» Луиджи Перелли
, «Красное и чёрное
» Жана-Даниэля Верега
и другие.