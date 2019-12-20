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Париж прощается с актрисой Клодин Оже

20 декабря
2019 год

Новости кино >>
20 декабря 2019
18 декабря в Париже после продолжительной болезни не стало Клодин Оже, ставшей первой французской «девушкой Джеймса Бонда» в картине Теренса Янга «Шаровая молния», где агентом 007 был Шон Коннери. Актрисе было 78 лет, уточняет газета Le Monde.

Париж прощается с актрисой Клодин Оже

Клодин Оже родилась в столице Франции 26 апреля 1941 года. Кино и театром увлеклась ещё будучи школьницей. Драматическое образование получила в Парижской драматической консерватории, а в 1958-м ей присвоили титул «Мисс Франция» и она приняла участие в конкурсе «Мисс мира-58». В том же году дебютировала в кино, получив небольшую роль в мелодраме Пьера Гаспара-Юи «Кристина», где компанию ей составили Роми Шнайдер и Ален Делон. После съёмок в картине вышла замуж за режиссёра, но брак продержался недолго.

На счету Клодин Оже 80 ролей в кино и на телевидении. Помимо прославившего её образа Доминик Дерваль в «Шаровой молнии», где она, будучи отличным пловцом, сама выполняла все трюки под водой, актриса также запомнилась ролями в таких фильмах и сериалах, как «Завещание Орфея» Жана Кокто, «Железная маска» Анри Декуэна, «Операция "Святой Януарий"» Дино Ризи, «Полицейская история» Жака Дере, «Спрут 5: Суть проблемы» Луиджи Перелли, «Красное и чёрное» Жана-Даниэля Верега и другие.
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персоны
Пьер Гаспар-ЮиКлодин Оже
фильмы
Железная маскаЗавещание ОрфеяКрасное и чёрноеКристинаОперация "Святой Януарий"Полицейская историяСпрут 5: Суть проблемыШаровая молния

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Париж прощается с актрисой Клодин Оже фотографии
«Шаровая молния»
Париж прощается с актрисой Клодин Оже фотографии
Париж прощается с актрисой Клодин Оже фотографии
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