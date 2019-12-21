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Владельца сети пиратских онлайн-кинотеатров приговорили к условному сроку

21 декабря
2019 год

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21 декабря 2019
Владельца сети пиратских онлайн-кинотеатров Станислава Сайгина Красногорский городской суд Московской области приговорил к двум годам лишения свободы условно – за нарушения авторских прав, сообщает ТАСС.

Владельца сети пиратских онлайн-кинотеатров приговорили к условному сроку

Согласно картотеке суда, дело, зарегистрированное 10 июня, было рассмотрено 19 декабря. Сайгину предъявлялось обвинение по пункту «в» ч. 3 ст. 146 УК РФ («Незаконное использование объектов авторского права или смежных прав, а равно приобретение, хранение и перевозка контрафактных экземпляров произведений и фонограмм в целях сбыта, совершенные в особо крупном размере»).

По данным Group-IB, Станислав Сайгин владел группой онлайн-кинотеатров, публикующих нелицензионный контент: kinogb.guru, kinokot.biz и fosa.me, а также десятком их «зеркал», среди которых kinogb.site, kinogb.me, kinogb.life, kinogb.cc, kinogb.mobi, kinokot.me, kinogb.tv. На каждом сайте находилось более 10 тысяч наименований различных фильмов и сериалов. Контент данные сайты получали от одной из крупнейших пиратских сетей – Moonwalk (прекратила работу в октябре 2019 года), а рекламодателями выступали онлайн-казино.

«Этим кейсом создан важный прецедент привлечения владельцев пиратских ресурсов к уголовной ответственности. На пиратов работают организованные преступные группы: одни снимают видео в кинотеатрах, другие делают перевод, третьи озвучивают картину, четвертые адаптируют и выкладывают «пиратки» в сеть. Только уголовное преследование в сочетании с ужесточением антипиратского законодательства может привести к тому, что количество желающих заняться этим противозаконным бизнесом уменьшится», – отметил руководитель департамента инновационной защиты бренда и интеллектуальной собственности Group-IB Андрей Бусаргин.
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