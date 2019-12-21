Эдриан Броуди окажется в «Поселении Иерусалим»

Действие произведения Кинга разворачивается в 1850 году в вымышленной деревне Причер Корнерс в штате Мэн, куда вместе со своими детьми переезжает аристократ Чарльз Бун (Броуди), потерявший жену. В попытке пережить горе ему придется столкнуться с темным прошлым своей семьи.
Сериал разрабатывается для кабельной сети Epix и будет ее первым проектом собственного производства. Сценарий написали Питер Филарди, работавший над «Коматозниками», и Джейсон Филарди, на счету которого комедия «Папе снова 17». Премьера запланирована на осень 2020 года.