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Оливия Колман сыграет главную роль в криминальном мини-сериале Александра Пэйна

21 декабря
2019 год

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21 декабря 2019
Обладательница премии «Оскар» Оливия Колман исполнит главную роль в криминальной драме «Садовники» (Landskapers), которую поставит режиссер Александр Пэйн, сообщает Deadline.

Оливия Колман сыграет главную роль в криминальном мини-сериале Александра Пэйна

Четырехсерийный проект будет основан на реальной истории британской пары Сьюзан (Колман) и Кристофера Эдвардсов, которые однажды решают убить родителей Сьюзан и закопать их тела на заднем дворе. Их преступление оставалось нераскрытым более десяти лет. В сериале история убийства будет представлена с разных точек зрения – и Сьюзан, и Кристофера, и полицейских, работавших над этим делом.

Сценарий написал муж Колман – Эд Синклэр, и для него это первый телепроект. Съемки проекта начнутся в 2020 году. Его производством занимается HBO и Sky, а также студия Sister Pictures, работавшая над сериалом «Чернобыль», и созданная Колман и Синклэром производственная компания South of the River Pictures. Сами Синклэр, Колман, а также режиссер Александр Пэйн выступят еще и исполнительными продюсерами мини-сериала.
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