Оливия Колман сыграет главную роль в криминальном мини-сериале Александра Пэйна

Обладательница премии «Оскар» Оливия Колман
исполнит главную роль в криминальной драме «Садовники
» (Landskapers), которую поставит режиссер Александр Пэйн
, сообщает Deadline
.
Четырехсерийный проект будет основан на реальной истории британской пары Сьюзан (Колман) и Кристофера Эдвардсов, которые однажды решают убить родителей Сьюзан и закопать их тела на заднем дворе. Их преступление оставалось нераскрытым более десяти лет. В сериале история убийства будет представлена с разных точек зрения – и Сьюзан, и Кристофера, и полицейских, работавших над этим делом.
Сценарий написал муж Колман – Эд Синклэр
, и для него это первый телепроект. Съемки проекта начнутся в 2020 году. Его производством занимается HBO и Sky, а также студия Sister Pictures, работавшая над сериалом «Чернобыль
», и созданная Колман и Синклэром производственная компания South of the River Pictures. Сами Синклэр, Колман, а также режиссер Александр Пэйн выступят еще и исполнительными продюсерами мини-сериала.