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Роберто Бениньи сделал куклу, которая хочет быть живой

21 декабря
2019 год

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21 декабря 2019
В сети появился первый дублированный трейлер европейской экранизации сказки классика детской литературы Карло Коллоди «Приключения Пиноккио».


Лента расскажет о приключениях деревянного мальчика Пиноккио и его друзей. Непослушный Пиноккио то и дело сбегает от отца Джепетто навстречу приключениям. Каждый раз, когда главный герой врет, его нос становится длинней. Пиноккио приходится пережить много испытаний, прежде чем из куклы он превратиться в настоящего мальчика.

Роберто Бениньи сделал куклу, которая хочет быть живой

Главную роль исполнил лауреат премии «Оскар», обладатель Гран-при Каннского кинофестиваля Роберто Бениньи («Римские приключения»), а поставил картину обладатель двух Гран-при Каннского кинофестиваля Маттео Гарроне («Догмэн»). Также в работе над фильмом приняли участие Федерико Иелапи, Паоло Грациози, Рокко Папалео, Массимо Чеккерини, Марина Вакт, Джиджи Пройетти, Массимилиано Галло, Теко Челио, Мария Пиа Тимо, Нино Скардина и другие.

В российском прокате «Пиноккио» стартует 12 марта 2020 года.
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Роберто Бениньи сделал куклу, которая хочет быть живой фотографии
Роберто Бениньи сделал куклу, которая хочет быть живой фотографии
Роберто Бениньи сделал куклу, которая хочет быть живой фотографии
Роберто Бениньи сделал куклу, которая хочет быть живой фотографии
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