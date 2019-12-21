Роберто Бениньи сделал куклу, которая хочет быть живой

В сети появился первый дублированный трейлер европейской экранизации
сказки классика детской литературы Карло Коллоди «Приключения Пиноккио».
Лента расскажет о приключениях деревянного мальчика Пиноккио и его друзей. Непослушный Пиноккио то и дело сбегает от отца Джепетто навстречу приключениям. Каждый раз, когда главный герой врет, его нос становится длинней. Пиноккио приходится пережить много испытаний, прежде чем из куклы он превратиться в настоящего мальчика.
Главную роль исполнил лауреат премии «Оскар», обладатель Гран-при Каннского кинофестиваля Роберто Бениньи
(«Римские приключения»
), а поставил картину обладатель двух Гран-при Каннского кинофестиваля Маттео Гарроне
(«Догмэн»
). Также в работе над фильмом приняли участие Федерико Иелапи
, Паоло Грациози
, Рокко Папалео
, Массимо Чеккерини
, Марина Вакт
, Джиджи Пройетти
, Массимилиано Галло
, Теко Челио
, Мария Пиа Тимо
, Нино Скардина
и другие.
В российском прокате «Пиноккио»
стартует 12 марта 2020
года.