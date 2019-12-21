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Одинокая Эми Адамс пытается доказать, что видела преступление

21 декабря
2019 год

Новости кино >>
21 декабря 2019
Кинокомпания «Двадцатый век Фокс СНГ» представляет трейлер криминальной драмы «Женщина в окне» - киноадаптации мирового бестселлера А.Дж. Финн, над сценарием которой работал обладатель Пулитцеровской премии Трэйси Леттс («Киллер Джо»).


Фильм рассказывает историю доктора Анны Фокс, живущей в уединении в ее доме в Нью-Йорке. Все дни напролет она проводит, смотря старые фильмы с бокалом вина в руке (и далеко не с одним), а также шпионя за своими соседями. Когда в дом напротив въезжает семья Расселов, они кажутся идеальными. Однако однажды ночью Анна, глядя в окно, видит то, что явно не предназначалось для нее. Идеальный мир рушится, и все самые шокирующие тайны всплывают наружу. Ее близкие, вынужденные выяснить, что на самом деле увидела Анна, начинают задаваться вопросом, было ли случившееся правдой или галлюцинацией. Произошло ли это на самом деле или это просто паранойя одинокой женщины?

Одинокая Эми Адамс пытается доказать, что видела преступление

Главные роли в картине исполнили Эми Адамс, Уайат Расселл, Джулианна Мур, Гэри Олдман, Фред Хечингер, Энтони Маки, Брайан Тайри Генри, Жанин Серраллес, Лиза Колон-Зайас, Мария Боземан и Анна Камерон. Режиссером выступил Джо Райт («Тёмные времена»).

В российский прокат «Женщина в окне» выйдет 14 мая 2020 года.
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