Продолжение комедийного боевика «Телохранитель киллера» выйдет летом 2020-го

Продолжение успешного комедийного боевика 2017 года «Телохранитель киллера
» выйдет в августе 2020 года, сообщает The Hollywood reporter
.
К своим ролям вернутся Райан Рейнольдс
, Сэмюэл Л.Джексон
и Сальма Хайек
. По сюжету сиквела агент Майкл Брайс (Рейнольдс) отправится в Италию на побережье Амальфи для того, чтобы вместе с бывшим наёмным убийцей Дариусом Кинкейдом (Джексон) и его супругой Соней (Хайек) выполнить миссию по спасению Европы от сумасшедшего фанатика. Роль последнего исполнит Антонио Бандерас
.
Сценарий продолжения вновь написал Том О’Коннор
, режиссером выступает Патрик Хьюз
, снимавший оригинальную ленту.