Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Продолжение комедийного боевика «Телохранитель киллера» выйдет летом 2020-го

22 декабря
2019 год

Новости кино >>
22 декабря 2019
Продолжение успешного комедийного боевика 2017 года «Телохранитель киллера» выйдет в августе 2020 года, сообщает The Hollywood reporter.

Продолжение комедийного боевика «Телохранитель киллера» выйдет летом 2020-го

К своим ролям вернутся Райан Рейнольдс, Сэмюэл Л.Джексон и Сальма Хайек. По сюжету сиквела агент Майкл Брайс (Рейнольдс) отправится в Италию на побережье Амальфи для того, чтобы вместе с бывшим наёмным убийцей Дариусом Кинкейдом (Джексон) и его супругой Соней (Хайек) выполнить миссию по спасению Европы от сумасшедшего фанатика. Роль последнего исполнит Антонио Бандерас.

Сценарий продолжения вновь написал Том О’Коннор, режиссером выступает Патрик Хьюз, снимавший оригинальную ленту.
версия для печати
Ссылки по теме
Морган Фриман присоединился к сиквелу «Телохранителя киллера»
Съёмки сиквела «Телохранителя киллера» начнутся в марте 2019 года
«Телохранитель киллера»: Два дебила – это сила
персоны
Антонио БандерасСэмюэл Эл ДжексонРайан РейнольдсСальма ХайекПатрик Хьюз
фильмы
Телохранитель киллера

анонс

День рождения >>

Ольга Антонова
Марк Богатырёв
Владимир Богин
Дмитрий Горевой
Инга Ильм
Анна Легчилова
Софья Павлова
Дмитрий Прокофьев
Рудольф Рудин
Пьер Брассёр
Анна Гальена
Густаф Грюндгенс
Серхи Лопес
Ванесса Паради
Рут Роман
Рэйф Файнс
все родившиеся 22 декабря >>

Афиша кино >>

Солярис
научная фантастика, экранизация
СССР, 1972
Ходячий замок
научная фантастика, приключения, фэнтези, экранизация
Япония, 2004
Байкал. Магия воды
Германия, Канада, Россия, США, Франция, 2019
Иван Царевич и Серый Волк-4
Россия, 2019
Союз Спасения
драма, исторический фильм, приключения
Россия, 2019
Холоп
комедия
Россия, 2019
Фиксики против кработов
детский фильм, комедия, музыкальный фильм, приключения
Россия, 2019
С широко закрытыми глазами
детектив, драма, мистика, триллер, экранизация
США, Великобритания, 1999
Звёздные Войны: Скайуокер. Восход
боевик, научная фантастика, приключения, фэнтези
США, 2019
Реальная любовь в Нью-Йорке
драма, социальная драма
Германия, Дания, Канада, Франция, Швеция, 2019
Выпьем за любовь
комедия, экранизация
Германия, 2018
Небо измеряется МИлями
биография, военный фильм, драма, исторический фильм
Россия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен