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«Елена» Звягинцева внесена в список лучших фильмов десятилетия по версии Rolling Stone

22 декабря
2019 год

Новости кино >>
22 декабря 2019
Критики журнала Rolling Stone составили список 50-ти лучших фильмов десятилетия, куда постарались внести разножанровые картины, авторское кино и кассовые хиты, американские ленты и фильмы на иностранных языках.

«Елена» Звягинцева внесена в список лучших фильмов десятилетия по версии Rolling Stone

Единственной российской картиной, оказавшейся в списке, стала «Елена» Андрея Звягинцева, которая расположилась на 42-м месте, на строчку выше при этом оказалась документальная лента Рауля Пека «Я вам не негр», музыку для которой написал российский композитор Алексей Айги. Также в списке есть украинское «Племя» Мирослава Слабошпицкого (48-я строчка).

Возглавляет список лучших фильмов десятилетия «Лунный свет» Барри Дженкинса, за ним следуют «Социальная сеть» Дэвида Финчера, «Корпорация "Святые моторы"» Леоса Каракса, «Отрочество» Ричарда Линклейтера и «Прочь» Джордана Пила.
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