«Елена» Звягинцева внесена в список лучших фильмов десятилетия по версии Rolling Stone

Критики журнала Rolling Stone составили список
50-ти лучших фильмов десятилетия, куда постарались внести разножанровые картины, авторское кино и кассовые хиты, американские ленты и фильмы на иностранных языках.
Единственной российской картиной, оказавшейся в списке, стала «Елена
» Андрея Звягинцева
, которая расположилась на 42-м месте, на строчку выше при этом оказалась документальная лента Рауля Пека
«Я вам не негр
», музыку для которой написал российский композитор Алексей Айги
. Также в списке есть украинское «Племя
» Мирослава Слабошпицкого
(48-я строчка).
Возглавляет список лучших фильмов десятилетия «Лунный свет
» Барри Дженкинса
, за ним следуют «Социальная сеть
» Дэвида Финчера
, «Корпорация "Святые моторы"
» Леоса Каракса
, «Отрочество
» Ричарда Линклейтера
и «Прочь
» Джордана Пила
.