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Фильм «Т-34» стал лидером по числу номинаций на «Золотого орла»

22 декабря
2019 год

Новости кино >>
22 декабря 2019
Национальная Академия кинематографических искусств и наук России определилась со списками номинантов на премию «Золотой орел» по итогам 2019 года. Вручение наград состоится 24 января в первом павильоне «Мосфильма».

Фильм «Т-34» стал лидером по числу номинаций на «Золотого орла»

Лидером по числу номинаций стал кассовый хит года «Т-34», он представлен в 13 категориях, в числе которых лучший фильм, режиссер, сценарий, женская роль (Ирина Старшенбаум), мужская роль (Александр Петров). Интересно, что Петров также представлен и со своей работой в фильме «Текст», единственную конкуренцию артисту составляет Юрий Борисов, сыгравший главную роль в фильме «Бык». И «Бык», и «Текст» наряду с «Т-34» претендуют на звание лучшего фильма года. Клим Шипенко, снявший экранизацию романа Дмитрия Глуховского, также посоревнуется за звание лучшего режиссера. Конкуренцию ему и Алексею Сидорову («Т-34») составляет Кантемир Балагов с «Дылдой». Претендующая на «Оскар» от России «Дылда» заявлена в пяти категориях, в том числе и как лучший фильм. Пятой картиной, претендующей на звание лучшей по итогам 2019 года, стала «Одесса» Валерия Тодоровского.

В категории лучших мини-сериалов (до 10 эпизодов) представлены «Годунов», «Звоните ДиКаприо!» и «Шторм». За главные роли в этих проектах также номинированы все тот же Александр Петров («Звоните ДиКаприо!») и Анна Михалкова («Шторм). Тройка лучших сериалов, где больше 10 эпизодов, по версии академиков выглядит так: «А.Л.Ж.И.Р.», «Домашний арест» и «Ненастье». На актерские награды при этом претендуют Анна Уколова и Павел Деревянко из «Домашнего ареста», Татьяна Лялина и Александр Яценко из «Ненастья».

Полный список номинантов на премию «Золотой орел» по итогам 2019 года:

Лучший фильм

«Бык» (читать рецензию)
«Дылда» (читать рецензию)
«Одесса» (читать рецензию)
«Т-34» (читать рецензию)
«Текст» (читать рецензию)

Лучший телефильм или мини-сериал (до 10 серий)

«Годунов» (читать рецензию на первый и второй сезоны)
«Звоните ДиКаприо!» (читать рецензию)
«Шторм» (читать рецензию)

Лучший телевизионный серил (более 10 серий)

«А.Л.Ж.И.Р» (читать рецензию)
«Домашний арест» (читать интервью с Семеном Слепаковым)
«Ненастье» (читать рецензию)

Лучший неигровой фильм

«Антон Чехов и Исаак Левитан: Двойной портрет в интерьере эпохи»
«Без срока давности. Открывая шкаф позора»
«Оперение»

Лучший короткометражный фильм

«Интервью»
«Мама»
«Одна историческая ошибка»

Лучший анимационный фильм

«Лола живая картошка»
«Он не может жить без космоса»
«Чик-Чирик»

Лучшая режиссерская работа

Кантемир Балагов – «Дылда»
Алексей Сидоров – «Т-34»
Клим Шипенко – «Текст»

Лучший сценарий

Борис Акопов – «Бык»
Максим Белозор – «Одесса»
Алексей Сидоров – «Т-34»

Лучшая женская роль в кино

Стася Милославская – «Бык»
Виктория Мирошниченко – «Дылда»
Ирина Старшенбаум – «Т-34»

Лучшая женская роль на телевидении

Анна Уколова – «Домашний арест»
Татьяна Лялина – «Ненастье»
Анна Михалкова – «Шторм»

Лучшая мужская роль в кино

Юрий Борисов – «Бык»
Александр Петров – «Т-34» (читать интервью)
Александр Петров – «Текст»

Лучшая мужская роль на телевидении

Павел Деревянко – «Домашний арест»
Александр Петров – «Звоните ДиКаприо!»
Александр Яценко – «Ненастье»

Лучшая женская роль второго плана

Мария Миронова – «Громкая связь»
Евгения Брик – «Одесса» (читать интервью)
Ксения Раппопорт – «Одесса»

Лучшая мужская роль второго плана

Евгений Цыганов – «Одесса»
Виктор Добронравов – «Т-34»
Иван Янковский – «Текст»

Лучшая операторская работа

Ксения Середа – «Дылда»
Роман Васьянов – «Одесса»
Михаил Милашин – «Т-34»

Лучшая работа художника-постановщика

Владимир Гудилин – «Одесса»
Константин Пахотин – «Т-34»
Андрей Васин, Илья Мандриченко – «Тобол»

Лучшая работа художника по костюмам

Александр Осипов – «Одесса»
Ульяна Полянская – «Т-34»
Владимир Никифоров, Дмитрий Андреев – «Тобол»

Лучшая музыка к фильму

Олег Белов – «Миллиард»
Анна Друбич – «Одесса»
Николай Ростов – «Текст»

Лучший монтаж фильма

Игорь Литовинский – «Дылда»
Дмитрий Корабельников – «Т-34»
Тим Павленко – «Текст»

Лучшая работа звукорежиссера

Александр Копейкин – «Балканский рубеж»
Алексей Самоделко – «Т-34»
Павел Дореули – «Тобол»

Лучшая работа художника по гриму и пластическим спецэффектам

Ирина Ляшко, Марина Евсеенко – «Балканский рубеж»
Ирина Ляшко – «Т-34»
Наталья Горина – «Тобол»

Лучший визуальные эффекты

Alambic VFX, Федор Журов – «Герой»
ООО «Алгус-Студио» – «Т-34»
Компания Amalgama VFX – «Тобол»

Лучший зарубежный фильм в российском прокате

«Зеленая книга»
«Король Лев»
«Однажды…в Голливуде»
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