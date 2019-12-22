Фильм «Т-34» стал лидером по числу номинаций на «Золотого орла»

Национальная Академия кинематографических искусств и наук России определилась со списками
номинантов на премию «Золотой орел» по итогам 2019 года. Вручение наград состоится 24 января в первом павильоне «Мосфильма».
Лидером по числу номинаций стал кассовый хит года «Т-34
», он представлен в 13 категориях, в числе которых лучший фильм, режиссер, сценарий, женская роль (Ирина Старшенбаум
), мужская роль (Александр Петров
). Интересно, что Петров также представлен и со своей работой в фильме «Текст
», единственную конкуренцию артисту составляет Юрий Борисов
, сыгравший главную роль в фильме «Бык
». И «Бык», и «Текст» наряду с «Т-34» претендуют на звание лучшего фильма года. Клим Шипенко
, снявший экранизацию романа Дмитрия Глуховского
, также посоревнуется за звание лучшего режиссера. Конкуренцию ему и Алексею Сидорову
(«Т-34») составляет Кантемир Балагов
с «Дылдой». Претендующая на «Оскар» от России «Дылда
» заявлена в пяти категориях, в том числе и как лучший фильм. Пятой картиной, претендующей на звание лучшей по итогам 2019 года, стала «Одесса
» Валерия Тодоровского
.
В категории лучших мини-сериалов (до 10 эпизодов) представлены «Годунов
», «Звоните ДиКаприо!
» и «Шторм
». За главные роли в этих проектах также номинированы все тот же Александр Петров («Звоните ДиКаприо!») и Анна Михалкова
(«Шторм). Тройка лучших сериалов, где больше 10 эпизодов, по версии академиков выглядит так: «А.Л.Ж.И.Р.
», «Домашний арест
» и «Ненастье
». На актерские награды при этом претендуют Анна Уколова
и Павел Деревянко
из «Домашнего ареста», Татьяна Лялина
и Александр Яценко
из «Ненастья».
Полный список номинантов на премию «Золотой орел» по итогам 2019 года:
Лучший фильм
«Бык» (читать рецензию
)
«Дылда» (читать рецензию
)
«Одесса» (читать рецензию
)
«Т-34» (читать рецензию
)
«Текст» (читать рецензию
)
Лучший телефильм или мини-сериал (до 10 серий)
«Годунов» (читать рецензию на первый
и второй
сезоны)
«Звоните ДиКаприо!» (читать рецензию
)
«Шторм» (читать рецензию
)
Лучший телевизионный серил (более 10 серий)
«А.Л.Ж.И.Р» (читать рецензию
)
«Домашний арест» (читать интервью с Семеном Слепаковым
)
«Ненастье» (читать рецензию
)
Лучший неигровой фильм
«Антон Чехов и Исаак Левитан: Двойной портрет в интерьере эпохи»
«Без срока давности. Открывая шкаф позора»
«Оперение»
Лучший короткометражный фильм
«Интервью
»
«Мама
»
«Одна историческая ошибка
»
Лучший анимационный фильм
«Лола живая картошка»
«Он не может жить без космоса»
«Чик-Чирик»
Лучшая режиссерская работа
Кантемир Балагов – «Дылда»
Алексей Сидоров – «Т-34»
Клим Шипенко – «Текст»
Лучший сценарий
Борис Акопов
– «Бык»
Максим Белозор
– «Одесса»
Алексей Сидоров – «Т-34»
Лучшая женская роль в кино
Стася Милославская
– «Бык»
Виктория Мирошниченко
– «Дылда»
Ирина Старшенбаум – «Т-34»
Лучшая женская роль на телевидении
Анна Уколова – «Домашний арест»
Татьяна Лялина – «Ненастье»
Анна Михалкова – «Шторм»
Лучшая мужская роль в кино
Юрий Борисов – «Бык»
Александр Петров – «Т-34» (читать интервью
)
Александр Петров – «Текст»
Лучшая мужская роль на телевидении
Павел Деревянко – «Домашний арест»
Александр Петров – «Звоните ДиКаприо!»
Александр Яценко – «Ненастье»
Лучшая женская роль второго плана
Мария Миронова
– «Громкая связь
»
Евгения Брик
– «Одесса» (читать интервью
)
Ксения Раппопорт
– «Одесса»
Лучшая мужская роль второго плана
Евгений Цыганов
– «Одесса»
Виктор Добронравов
– «Т-34»
Иван Янковский
– «Текст»
Лучшая операторская работа
Ксения Середа
– «Дылда»
Роман Васьянов
– «Одесса»
Михаил Милашин
– «Т-34»
Лучшая работа художника-постановщика
Владимир Гудилин
– «Одесса»
Константин Пахотин
– «Т-34»
Андрей Васин
, Илья Мандриченко
– «Тобол
»
Лучшая работа художника по костюмам
Александр Осипов – «Одесса»
Ульяна Полянская – «Т-34»
Владимир Никифоров, Дмитрий Андреев – «Тобол»
Лучшая музыка к фильму
Олег Белов
– «Миллиард
»
Анна Друбич
– «Одесса»
Николай Ростов
– «Текст»
Лучший монтаж фильма
Игорь Литовинский – «Дылда»
Дмитрий Корабельников – «Т-34»
Тим Павленко – «Текст»
Лучшая работа звукорежиссера
Александр Копейкин – «Балканский рубеж
»
Алексей Самоделко – «Т-34»
Павел Дореули – «Тобол»
Лучшая работа художника по гриму и пластическим спецэффектам
Ирина Ляшко, Марина Евсеенко – «Балканский рубеж»
Ирина Ляшко – «Т-34»
Наталья Горина – «Тобол»
Лучший визуальные эффекты
Alambic VFX, Федор Журов – «Герой
»
ООО «Алгус-Студио» – «Т-34»
Компания Amalgama VFX – «Тобол»
Лучший зарубежный фильм в российском прокате
«Зеленая книга
»
«Король Лев
»
«Однажды…в Голливуде
»