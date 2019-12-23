Видеоблогер Дмитрий Сыендук подарил свой голос одному из «Фиксиков»

Известный видеоблогер, переводчик и актёр озвучания «Рика и Морти
» Дмитрий Сыендук
принял участие в новом мультфильме «Фиксики против кработов
», вышедшем в прокат 21 декабря. Он подарил свой голос новому герою – фиксику по имени Альт, который прилетает на помощь своим друзьям.
Как уточняет пресс-служба «Фиксиков
», «чёрная» пародия Сыендука на популярный анимационный сериал под названием «Чинилы и большой секрет
» стала самым просматриваемым видео в российском YouTube за 2019 год, согласно официальной версии Google. Это было уже третье пародийное видео Сыендука, посвящённое «Фиксикам».
«Я никогда не скрывал, что обожаю "Фиксиков", не в том плане, что я их смотрю, а в том, что это действительно нестыдный отечественный проект. И это круто, что они
(компания «Аэроплан») решили впихнуть моё камео, даже несмотря на мои видосы. Так что да, они просто написали мне на почту, и я такой, "Вау, я смогу увидеть штаб-квартиру фиксиков?! Я весь ваш"», –
прокомментировал блогер свое участие в проекте «Фиксики» в одном из своих видеопостов.