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Видеоблогер Дмитрий Сыендук подарил свой голос одному из «Фиксиков»

23 декабря
2019 год

Новости кино >>
23 декабря 2019
Известный видеоблогер, переводчик и актёр озвучания «Рика и Морти» Дмитрий Сыендук принял участие в новом мультфильме «Фиксики против кработов», вышедшем в прокат 21 декабря. Он подарил свой голос новому герою – фиксику по имени Альт, который прилетает на помощь своим друзьям.


Как уточняет пресс-служба «Фиксиков», «чёрная» пародия Сыендука на популярный анимационный сериал под названием «Чинилы и большой секрет» стала самым просматриваемым видео в российском YouTube за 2019 год, согласно официальной версии Google. Это было уже третье пародийное видео Сыендука, посвящённое «Фиксикам».

«Я никогда не скрывал, что обожаю "Фиксиков", не в том плане, что я их смотрю, а в том, что это действительно нестыдный отечественный проект. И это круто, что они (компания «Аэроплан») решили впихнуть моё камео, даже несмотря на мои видосы. Так что да, они просто написали мне на почту, и я такой, "Вау, я смогу увидеть штаб-квартиру фиксиков?! Я весь ваш"», – прокомментировал блогер свое участие в проекте «Фиксики» в одном из своих видеопостов.
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Видеоблогер Дмитрий Сыендук подарил свой голос одному из «Фиксиков» фотографии
Видеоблогер Дмитрий Сыендук подарил свой голос одному из «Фиксиков» фотографии
Видеоблогер Дмитрий Сыендук подарил свой голос одному из «Фиксиков» фотографии
«Фиксики против кработов»
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