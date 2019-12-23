Объявлены даты проведения 42-го ММКФ

Московский международный кинофестиваль
в 2020-м пройдёт в апреле, как и в предыдущие два года. Согласно пресс-службе смотра, 42-й ММКФ
откроет двери 22 апреля и завершит свою работу 29-го числа.
Ранее фестиваль проходил в конце июня, но в 2018-м было решено перенести его на апрель в связи с проведением Чемпионата мира по футболу, проходившего в России с 14 июня по 15 июля.
Смотр, основанный в 1935-м и считающийся фестивалем ААА-класса, проходит в Москве ежегодно с 2000 года. Президентом ММКФ является Никита Михалков
, программным директором является культуролог Кирилл Разлогов
, а отборочную комиссию возглавляет российский кинокритик Андрей Плахов
.