Мария Куликова и Егор Бероев докажут «Теорему Пифагора»

ревью

Московский международный кинофестиваль пройдёт с 22 по 29 апреля.

В 2020 году «Звезду театрала» впервые получит любительский театр

Интервью

Максим Матвеев: «Не нам судить, кто тут хороший»

Исполнитель одной из главных ролей в «Союзе Спасения» рассказал о своем отношении к декабристам и работе над образом.