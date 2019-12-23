Мария Куликова и Егор Бероев докажут «Теорему Пифагора»

Режиссёр Александр Баранов
приступил к съёмкам новой детективной мелодрамы «Теорема Пифагора
» для канала «Россия 1», сообщает пресс-служба кинокомпании «Русское», отвечающей за производство сериала.
По сюжету отличница и хорошая девочка Ирина (Мария Куликова
) всё делала на «пятерку». Мама учила: муж должен приносить деньги, четверг – рыбный день, а летом все едут в Сочи. Но жизнь подкинула Ирине задачку, которую та не смогла решить. И даже её мудрёные книжки и степень по психологии не помогли, когда на идеально белой рубашке мужа попалась чужая алая помада... Сергей (Егор Бероев
) вырвался из деревни, сам сколотил свой бизнес, построил дом для семьи, чтобы было куда приносить «добычу». На поле боя он герой, который умело рулит компанией и страстно ведёт переговоры, а дома владычица жена. С годами в семье не осталось места для бравого поступка, а рутина затуманила глаза. Но всегда найдётся прекрасная дама, которая способна оценить благородство рыцаря… Не до сказок было Алёне (Александра Власова
) в её родном провинциальном городе. Скорей бы сбежать, что она и сделала. Но свернула не туда и оказалась не там…
Компанию вышеназванным составят Нина Усатова
, Александр Ратников
, Ульяна Куликова
, Алёна Коломина
, Майя Горбань
, Валерий Сторожик
, Елена Мельникова
и другие актёры.