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Мария Куликова и Егор Бероев докажут «Теорему Пифагора»

23 декабря
2019 год

Новости кино >>
23 декабря 2019
Режиссёр Александр Баранов приступил к съёмкам новой детективной мелодрамы «Теорема Пифагора» для канала «Россия 1», сообщает пресс-служба кинокомпании «Русское», отвечающей за производство сериала.

теорема Пифагора
фото: uchilegko.info

По сюжету отличница и хорошая девочка Ирина (Мария Куликова) всё делала на «пятерку». Мама учила: муж должен приносить деньги, четверг – рыбный день, а летом все едут в Сочи. Но жизнь подкинула Ирине задачку, которую та не смогла решить. И даже её мудрёные книжки и степень по психологии не помогли, когда на идеально белой рубашке мужа попалась чужая алая помада... Сергей (Егор Бероев) вырвался из деревни, сам сколотил свой бизнес, построил дом для семьи, чтобы было куда приносить «добычу». На поле боя он герой, который умело рулит компанией и страстно ведёт переговоры, а дома владычица жена. С годами в семье не осталось места для бравого поступка, а рутина затуманила глаза. Но всегда найдётся прекрасная дама, которая способна оценить благородство рыцаря… Не до сказок было Алёне (Александра Власова) в её родном провинциальном городе. Скорей бы сбежать, что она и сделала. Но свернула не туда и оказалась не там…

Компанию вышеназванным составят Нина Усатова, Александр Ратников, Ульяна Куликова, Алёна Коломина, Майя Горбань, Валерий Сторожик, Елена Мельникова и другие актёры.
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