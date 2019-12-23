«Счастье» Александра Медведкина покажут на Берлинале

В честь 50-летия секции «Международный форум молодого кино» 70-й Берлинский международный кинофестиваль
, который пройдёт с 20 февраля по 1 марта 2020 года, представит публике фильмы, показанные в 1971-м на первом форуме.
Как отмечается на сайте смотра
, возвращение программы на большой экран позволит исследовать эпоху, столь же насыщенную событиями в обществе, как и в культуре. «Отношения между фильмами, их историческим контекстом и нашим собственным сегодняшним днем станут предметом дня панельных дискуссий 27 февраля 2020 года», –
говорится в пресс-релизе.
21 программа Форума-71 будет показана во время фестиваля, а остальные 22 представят публике по завершении Берлинале. В частности, на большие экраны вновь вернутся «Счастье
» Александра Медведкина
, «Одержимость
» Лукино Висконти
, «В.Р Мистерия организма
» Душана Макавеева
, «Церемония
» Нагисы Осимы
, «Реконструкция
» Тео Ангелопулоса
и «Большая кутерьма
» Александра Клюге
.