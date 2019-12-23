Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Счастье» Александра Медведкина покажут на Берлинале

23 декабря
2019 год

Новости кино >>
23 декабря 2019
В честь 50-летия секции «Международный форум молодого кино» 70-й Берлинский международный кинофестиваль, который пройдёт с 20 февраля по 1 марта 2020 года, представит публике фильмы, показанные в 1971-м на первом форуме.

«Счастье» Александра Медведкина покажут на Берлинале
фото: berlinale.de

Как отмечается на сайте смотра, возвращение программы на большой экран позволит исследовать эпоху, столь же насыщенную событиями в обществе, как и в культуре. «Отношения между фильмами, их историческим контекстом и нашим собственным сегодняшним днем ​​станут предметом дня панельных дискуссий 27 февраля 2020 года», – говорится в пресс-релизе.

21 программа Форума-71 будет показана во время фестиваля, а остальные 22 представят публике по завершении Берлинале. В частности, на большие экраны вновь вернутся «Счастье» Александра Медведкина, «Одержимость» Лукино Висконти, «В.Р Мистерия организма» Душана Макавеева, «Церемония» Нагисы Осимы, «Реконструкция» Тео Ангелопулоса и «Большая кутерьма» Александра Клюге.
версия для печати
Ссылки по теме
Хелен Миррен получит почетную награду Берлинале
«Золотой медведь» Берлинале достался «Синонимам»
Поиск по меткам
Берлинский кинофестиваль
персоны
Тео АнгелопулосЛукино ВисконтиДушан МакавеевАлександр МедведкинНагиса Осима
фильмы
В.Р. Мистерия организмаОдержимостьСчастье

фотографии >>
«Счастье»
«Счастье»
«Одержимость»
«В.Р Мистерия организма»
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Олег Акулич
Михаил Водяной
Мария Глазкова
Лев Дуров
Анастасия Макеева
Инга Оболдина
Валерий Рыжаков
Валентина Серова
Наталья Фатеева
Мари Белль
Жюльен Каретт
Майя Коморовская
Ник Моран
Мацей Навроцкий
Кори Хейм
Ханна Шигулла
все родившиеся 23 декабря >>

Афиша кино >>

Солярис
научная фантастика, экранизация
СССР, 1972
Ходячий замок
научная фантастика, приключения, фэнтези, экранизация
Япония, 2004
Байкал. Магия воды
Германия, Канада, Россия, США, Франция, 2019
Иван Царевич и Серый Волк-4
Россия, 2019
Союз Спасения
драма, исторический фильм, приключения
Россия, 2019
Холоп
комедия
Россия, 2019
Фиксики против кработов
детский фильм, комедия, музыкальный фильм, приключения
Россия, 2019
С широко закрытыми глазами
детектив, драма, мистика, триллер, экранизация
США, Великобритания, 1999
Звёздные Войны: Скайуокер. Восход
боевик, научная фантастика, приключения, фэнтези
США, 2019
Реальная любовь в Нью-Йорке
драма, социальная драма
Германия, Дания, Канада, Франция, Швеция, 2019
Выпьем за любовь
комедия, экранизация
Германия, 2018
До Нового года осталось...
мелодрама
Россия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен