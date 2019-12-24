Критики назвали лучшие российские сериалы 2019 года

Сайт Кино-Театр.Ру
по традиции в конце года попросил ведущих российских кино- и телекритиков выбрать лучшие сериалы уходящего года. В опросе приняли участие 18 экспертов. Каждый из них назвал тройки своих фаворитов из 148 сериалов свыше 4 серий, которые вышли на экраны ТВ и стриминговых сервисов в 2019 году. В общий список попали 23 проекта, 15,5% от всех показанных за год (в прошлом году было 14 - 9,5%), причем только 10 сериалов упомянуто более одного раза.
Лидерами 2019 года по всем показателям стали 8-ми серийные драмы «Шторм
» Бориса Хлебникова
c видеосервиса Start и «Эпидемия
» Павла Костомарова
с платформы Premier (12 и 11 упоминаний, 29 и 28 баллов, соответственно (у «Шторма» 6 первых, 5 вторых, 1 третье место, у «Эпидемии» 6 первых, 5 вторых). Оба сериала по праву могут считаться лучшими проектами года. На третьем месте уверенно идут «Трудные подростки
» Рустама Ильясова
– продукт онлайн-сервиса More.TV с 4-мя упоминаниями и 9 баллами. За ними следуют телевизионные комедии «Триада
», «Дылды
» и «Жуки
».
«В этом году вышло большое количество хороших проектов (это и «Шторм», и «Триада», и «Содержанки», и «Эпидемия», и «Бихэппи»). Качественный продукт, о котором не стыдно поговорить, научились делать почти все. Точнее, стал понятен круг лиц и компаний, способных на этом уровне работать. Разумеется, в авангарде Start.ru и Premier
», – считает главный редактор Кино-Театр.Ру Жан Просянов
Отличие голосования этого года – большее количество упомянутых проектов по сравнению с 2018-ым. В тройки лучших вошло 23 проекта – 15,5% от всех показанных за год (в прошлом году было 14 – 9,5%), в целом же в поле зрения 18-и экспертов попало 32 сериала, что составляет примерно пятую часть от всего годового списка. Более одного раза упомянуто 10 сериалов, желтые майки лидеров отданы 8-ми разным проектам, один из которых – неигровой сериал. Это позволяет оценивать 2019 год для российской индустрии как довольно удачный – с появлением новых площадок - телеканалов и стриминговых платформсериалы стали разнообразнее и качественнее, и, хотя имеются два явных лидера мнений, количество интересных проектов выросло.
«Качественных российских сериалов, очевидно, стало больше, они стали более разножанровыми и разноплановыми с точки зрения целевой аудитории, их стали смотреть не только по ТВ, но и в интернете, не только обычные зрители, но и, как показали события последних дней, условные чиновники и владельцы медиакорпораций
», – подвела итог руководитель новостной службы Кино-Театр.Ру Мария Токмашева
.
Подробнее с рейтингом и мнениями критиков можно ознакомиться
в разделе «Сериалы».