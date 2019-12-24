Москвичи отметят Новый год «Вторжением»

В новогоднюю ночь столичный киноцентр «Октябрь» покажет главную премьеру Нового года – фантастическую ленту Фёдора Бондарчука «Вторжение», сообщает пресс-служба показа.
В киноцентре будет воссоздана фантастическая атмосфера, погружающая во вселенную фильмов «Притяжение» и «Вторжение». Декорации и фотозоны в футуристическом стиле перенесут зрителей из современной столицы в совершенно незнакомую Москву, где сплелись прошлое, настоящее и будущее. Всех гостей ждут праздничный фуршет с шампанским и подарки.
Перед показом в премьерном зале «Октября» на огромном экране гости увидят традиционное новогоднее обращение Президента РФ, а также эксклюзивное поздравление от съёмочной команды «Вторжения».
фото: пресс-служба показа
«Уже четвертый год подряд мы приглашаем москвичей провести новогоднюю ночь в "Октябре" – этот формат пользуется большой популярностью среди наших гостей. В течение года мы проводим множество премьер и эксклюзивных показов, и новогодняя ночь не станет исключением. Сразу после боя курантов наши гости первыми смогут увидеть один из самых ожидаемых российских фильмов следующего года. Уверена, что зрители высоко оценят незабываемый праздник, который мы для них готовим», — отмечает вице-президент по управлению кинопоказом сети «КАРО» Майя Манерова.
Показ пройдет также в зале IMAX. Для тех, кто привык проводить праздник в камерной обстановке, будет организован показ в премиальном зале КАРО Black, гости которого смогут насладиться особенным фуршетом с крепким алкоголем, а также получить эксклюзивные подарки. После показа праздник продолжится в фойе киноцентра: гостей ожидает DJ-сет и танцы до утра. Для удобства гостей всю ночь будет работать гардеробная. Билеты можно приобрести здесь.