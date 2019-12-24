Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Москвичи отметят Новый год «Вторжением»

24 декабря
2019 год

Новости кино >>
24 декабря 2019
В новогоднюю ночь столичный киноцентр «Октябрь» покажет главную премьеру Нового года – фантастическую ленту Фёдора Бондарчука «Вторжение», сообщает пресс-служба показа.

Москвичи отметят Новый год «Вторжением»

В киноцентре будет воссоздана фантастическая атмосфера, погружающая во вселенную фильмов «Притяжение» и «Вторжение». Декорации и фотозоны в футуристическом стиле перенесут зрителей из современной столицы в совершенно незнакомую Москву, где сплелись прошлое, настоящее и будущее. Всех гостей ждут праздничный фуршет с шампанским и подарки.

Перед показом в премьерном зале «Октября» на огромном экране гости увидят традиционное новогоднее обращение Президента РФ, а также эксклюзивное поздравление от съёмочной команды «Вторжения».

Москвичи отметят Новый год «Вторжением»
фото: пресс-служба показа

«Уже четвертый год подряд мы приглашаем москвичей провести новогоднюю ночь в "Октябре" – этот формат пользуется большой популярностью среди наших гостей. В течение года мы проводим множество премьер и эксклюзивных показов, и новогодняя ночь не станет исключением. Сразу после боя курантов наши гости первыми смогут увидеть один из самых ожидаемых российских фильмов следующего года. Уверена, что зрители высоко оценят незабываемый праздник, который мы для них готовим», — отмечает вице-президент по управлению кинопоказом сети «КАРО» Майя Манерова.

Показ пройдет также в зале IMAX. Для тех, кто привык проводить праздник в камерной обстановке, будет организован показ в премиальном зале КАРО Black, гости которого смогут насладиться особенным фуршетом с крепким алкоголем, а также получить эксклюзивные подарки. После показа праздник продолжится в фойе киноцентра: гостей ожидает DJ-сет и танцы до утра. Для удобства гостей всю ночь будет работать гардеробная. Билеты можно приобрести здесь.
версия для печати
Ссылки по теме
«Вторжение» в гардероб: Bosco выпустит коллекцию одежды, посвященную новому фильму Фёдора Бондарчука
Межгалактический союз: Олег Меньшиков и Риналь Мухаметов спасают Ирину Старшенбаум
«Вторжение», «Тобол» и «Ржев» выйдут в зарубежный прокат
Поиск по меткам
Новый год
персоны
Фёдор Бондарчук
фильмы
ВторжениеПритяжение

фотографии >>
Москвичи отметят Новый год «Вторжением» фотографии
Москвичи отметят Новый год «Вторжением» фотографии
Москвичи отметят Новый год «Вторжением» фотографии
Москвичи отметят Новый год «Вторжением» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Юлия Галкина
Лилия Гриценко
Любовь Добржанская
Андрей Лавров
Анатолий Равикович
Ирина Соколова (II)
Леонид Филатов
Елена Шанина
Мария Шумакова
Ава Гарднер
Мирчя Дьякону
Туре Линдхардт
Хесус Очоа
Витольд Пыркош
Эдвидже Фенек
Стефан Ярач
все родившиеся 24 декабря >>

Афиша кино >>

Солярис
научная фантастика, экранизация
СССР, 1972
Ходячий замок
научная фантастика, приключения, фэнтези, экранизация
Япония, 2004
Байкал. Магия воды
Германия, Канада, Россия, США, Франция, 2019
Иван Царевич и Серый Волк-4
Россия, 2019
Союз Спасения
драма, исторический фильм, приключения
Россия, 2019
Холоп
комедия
Россия, 2019
Фиксики против кработов
детский фильм, комедия, музыкальный фильм, приключения
Россия, 2019
С широко закрытыми глазами
детектив, драма, мистика, триллер, экранизация
США, Великобритания, 1999
Звёздные Войны: Скайуокер. Восход
боевик, научная фантастика, приключения, фэнтези
США, 2019
Реальная любовь в Нью-Йорке
драма, социальная драма
Германия, Дания, Канада, Франция, Швеция, 2019
Выпьем за любовь
комедия, экранизация
Германия, 2018
До Нового года осталось...
мелодрама
Россия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен