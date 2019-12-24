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Дмитрий Харатьян вернулся к роли Володи Патрикеева

24 декабря
2019 год

Новости кино >>
24 декабря 2019
На Первом канале 3 января в 21:20 стартует многосерийный фильм Сергея Крутина «Зелёный фургон. Совсем другая история», основанный на произведении Александра Морева и Олега Мороза. Дмитрий Харатьян спустя 35 лет после выхода оригинала вернулся к роли Патрикеева, а компанию ему составили Семён Трескунов, Екатерина Олькина, Александр Наумов, Наталия Вдовина, Валерий Кухарешин, Светлана Казарцева, Виталия Корниенко, Артур Ваха, Александр Рапопорт, Александр Коршунов, Анатолий Кот, Олег Масленников-Войтов, Екатерина Дурова, Алексей Дмитриев, Вячеслав Манучаров и другие актёры. За музыку вновь отвечает Максим Дунаевский, а оператором выступил Ильшат Шугаев, уточняет пресс-служба канала.

Дмитрий Харатьян вернулся к роли Володи Патрикеева
фото: пресс-служба Первого канала

По сюжету продолжения двухсерийного детектива 1983 года спустя 20 лет, всё в той же Одессе, повзрослевший Володя Патрикеев (Харатьян) продолжает бороться с преступностью. Отсидев в тюрьме в 1937-м, отвоевав в штрафбате, а затем в разведроте, он возвращается в гражданскую жизнь и начинает расследовать сложные уголовные дела под руководством совсем «зелёного» сержанта Жени Красавина (Трескунов). Их первое, незначительное, расследование о суррогатной водке, наводнившей город, выводит сыщиков на самый верх, в Москву. И, если они не остановят преступников, может грянуть крупнейший геополитический скандал.

По словам Сергея Крутина, «когда снимался первый, оригинальный фильм "Зелёный фургон", оператором-постановщиком которого был мой отец, Виктор Крутин, мне тогда было семь-восемь лет, я тоже присутствовал на съёмках. И для меня это – почти семейное кино, память об отце, воспоминание о детстве и об Одессе.
Сюжет будет интересным. Персонаж Дмитрия Харатьяна – Патрикеев – прошёл сложный путь, и от былого героя-романтика, который хотел изменить мир, остался такой "одинокий волк", который прошёл через предательство, через лагеря... Система его побила, изменила, мы увидим совершенно другого человека. И только любовь вернёт его назад к нормальной жизни. В работе над раскрытием дела о фальсифицированной водке Патрикеев сталкивается с молодым амбициозным следователем, который оказался сыном того самого вора-конокрада Красавчика из первого фильма. Вот так спустя 20 лет Патрикеев снова сталкивается с потомком Красавчика. Но это ещё не все сюрпризы сюжета. Воровку Катьку Жарь, как и 30 лет назад, играет замечательная актриса Екатерина Дурова, персонаж которой так и живёт в Одессе все эти годы. Но и это ещё не всё… Не хочу раскрывать все повороты сюжета. Поверьте, скучно не будет! Конечно, это будут разные фильмы, но мы постарались сохранить добрую иронию, романтизм и юмор первого "Фургона". Да и вообще их не стоит сравнивать, потому что новый фильм – это совсем другая история».

Дмитрий Харатьян вернулся к роли Володи Патрикеева
фото: пресс-служба Первого канала

«Это была мечта режиссёра Сергея Крутина – сделать продолжение "Зелёного фургона" в память о его отце. Мы долго готовились, и ещё до написания сценария мы заручились согласием Дмитрия Харатьяна, что он будет сниматься в фильме. Его персонаж – герой истории "Зелёный фургон", происходившей в далёкие двадцатые. Тогда он, ещё совсем юный недавний гимназист, неожиданно стал оперативным работником одесской милиции и, начав с наивной борьбы с местными самогонщиками, в итоге бросил дерзкий вызов державшему весь город в страхе авторитетному бандиту Червню. Альтер-эго Патрикеева в новом фильме – герой Семёна Трескунова. Я давно его знаю, сомнений в выборе актёра на эту роль тоже у нас не было. Его герой, сержант Серёгин, своей романтичностью и наивностью мышления весьма напоминает того юного Володю Патрикеева, так же мечтавшего о карьере Шерлока Холмса. И конечно же я рад, что Екатерина Олькина сыграла у нас главную женскую роль – обворожительную молодую испанку Эммануэль.
"Зелёный фургон" имел большой успех у зрителей в 80-е годы. И многим он запомнился музыкой Максима Дунаевского. Кстати, в первом фильме Дмитрий Харатьян впервые запел. В нашем фильме звучит музыка из "Зелёного фургона". Но для продолжения композитор Максим Дунаевский написал новый саундтрек. На титрах звучит новая песня в исполнении Дмитрия Харатьяна "Родом мы с Одессы". Возможно, в стране родится ещё несколько кинохитов, таких как "Ты где, июль?"», – отметил продюсер Сергей Сендык.

«Это знаковый фильм в моей судьбе и биографии – и творческой, и личной. По-настоящему знаковых проектов в моей фильмографии не так много: "Гардемарины", "Розыгрыш", "На Дерибасовской...", "Зелёный фургон"... Хотя "Зелёный фургон", надо признать, вообще у меня на отдельном счету, я очень люблю эту работу. И сейчас я крайне избирательно отношусь к ролям, снимаюсь редко, поэтому для меня очень важен именно этот проект – обязательно буду следить за восприятием зрителей. Я рад, что решили делать не ремейк, а полноценную вторую часть, – признался Дмитрий Харатьян. – Конечно, в сериале вновь зазвучит музыка Дунаевского, будут время от времени появляться флешбеки из прошлого – зрителям будут напоминать о первом сезоне. Исполняю все вокальные партии Патриеева вновь я, и каждая серия будет заканчиваться новой песней про Одессу – такая жанровая композиция, очень атмосферная».

Дмитрий Харатьян вернулся к роли Володи Патрикеева
фото: пресс-служба Первого канала

«Очень рад поработать здесь со своими друзьями и особенно рад за режиссёра, который рассказал мне об идее сделать продолжение "Зелёного фургона" несколько лет назад. Тут такая хорошая преемственность: папа Серёжи снимал тот фильм. И вот звёзды, наконец, сошлись, и идея претворилась в жизнь. Я сам вырос на этом фильме. И, кстати, пересмотрел его специально перед съёмками», – рассказал Анатолий Кот.

Съёмки фильма проходили в Ростове-на-Дону и в Таганроге. Заявочные планы снимали в Одессе, а в Москве работали в павильонах. Сергей Крутин, родившийся в Одессе, выбирал натуру месяца три, объездили всё черноморское побережье. В Таганроге, по словам режиссёра, много похожих мест, домов и даже кварталов. Там же благоприятная для съёмок атмосфера: приветливые и отзывчивые горожане, которые охотно принимают участие в съёмках массовки, хорошо сохранившийся исторический центр, тихие улицы. «Таганрог такой милый, уютный, тихий городок. И что приятно, мы снимали в Таганроге Одессу на улице Греческой. И в Одессе тоже есть улица Греческая. И многие улицы Одессы мы снимали именно на таганрогской улице Греческой», – поделился Крутин. На Азовском море полностью воссоздали одесский пляж, набережную с колоннадой, рестораном и тиром. Одну из массовых сцен снимали в центре Ростова. Для неё парк 1 Мая задекорировали под 40-е. В Ростове сохранилось немало зданий начала 20-го века, и оба города, к тому же, давно связаны красной нитью и в народе называют не иначе как Мама и Папа. Снимая в ростовских двориках, съёмочная группа закрывала современные трубы виноградной лозой, а рядом расставляла умывальники и водоразборные колонки. Старинные оружие и технику искали у частных коллекционеров, многие ретро-автомобили перегоняли из Москвы.
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Зелёный фургонЗелёный фургон. Совсем другая история

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Дмитрий Харатьян вернулся к роли Володи Патрикеева фотографии
Дмитрий Харатьян вернулся к роли Володи Патрикеева фотографии
Дмитрий Харатьян вернулся к роли Володи Патрикеева фотографии
Дмитрий Харатьян вернулся к роли Володи Патрикеева фотографии
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