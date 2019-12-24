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Международный «Кинотавр» откроется фильмом Сэма Мендеса «1917»

24 декабря
2019 год

Новости кино >>
24 декабря 2019
Александр Роднянский запускает в столичном киноцентре «Каро 11 Октябрь» новый международный фестиваль Kinotavr. Special Edition – серию премьерных и эксклюзивных показов зарубежных фильмов, ещё не вышедших в российский кинопрокат, лауреатов и участников крупнейших международных кинофестивалей. Об этом сообщает пресс-служба «Кинотавра».

Международный «Кинотавр» откроется фильмом Сэма Мендеса «1917»
фото: пресс-служба фестиваля

Смотр пройдёт впервые в Москве с 30 января по 2 февраля 2020 года. Партнёрами мероприятия выступят онлайн-кинотеатр Okko и «КАРО. Арт». Фестиваль откроется российской премьерой фильма «1917» Сэма Мендеса, который в этот же день выйдет в российский прокат. В программу также вошли «Правда» Хирокадзу Корээды, «Радегунд» Терренса Малика, «О бесконечности» Роя Андерссона, «Тламесс» Алы Эдинна Слима, «Ты умрёшь в 20» Амджада Абу Алала и «Вишнёвый переулок, 7» Йонфаня.

«Мы всегда смотрим на "Кинотавр" как на инструмент продвижения к зрителю самого интересного, что есть в кино, – комментирует президент фестиваля Александр Роднянский. – На протяжении 11 лет кинокомпания "Кинотавр", в том числе компенсируя отсутствие полноценного кинопроката, а иногда и фактически просто заменяя его, проводила два международных фестиваля – собственно "Кинотавр" в Сочи и "Лики любви" в Москве. Команда "Кинотавра" во главе с Ситорой Алиевой впервые открыла российской публике таких режиссёров, как Томас Винтерберг, Алехандро Гонсалес Иньярриту, Хонг Санг-Су, Николас Виндинг Рефн, Апичатпонг Вирасетакун, Асгар Фархади. В разные годы председателями и членами жюри международного конкурса "Кинотавра" были Джафар Панахи, Удо Кир, Вера Хитилова, Режис Варнье и Павел Павликовский. Я рад, что впервые за 15 лет у нас появилась возможность возродить, если и не в буквальном смысле, международную часть фестиваля. Kinotavr. Special Edition покажет программу из разных фильмов по-разному одарённых авторов, которую мы вместе с Ситорой Алиевой попросили собрать кинокритика Стаса Тыркина».

Александр Роднянский
фото: ru.wikipedia

По словам составителя программы смотра Стаса Тыркина, «наш небольшой фестиваль – пробный шар, компактный шоукейс главных кинематографических трендов, аперитив в самом начале нового киногода, который, не сомневаемся, вызовет аппетит у зрителей, готовых открывать для себя современное кино, выходящее за границы их ожиданий и представлений о нём. В лаконичную, вручную составленную программу вошли фильмы авторов, не потерявших способности удивлять мир и самих себя. Как классиков (Корээда, Мендес, Андерссон), так и сверхталантливых, суперактуальных новичков (встречайте сразу двух венецианских "Львов будущего" – Алы Эддина Слима и Амджада Абу Алалу). Многие из наших хэдлайнеров, как Малик и Йонфань, сняли свои лучшие фильмы за долгие годы, и мы очень горды возможностью впервые представить их требовательной российской публике».

С подробной программой фестиваля можно будет ознакомиться в ближайшее время на сайте www.kinotavr.ru. Ознакомиться с расписанием показов и приобрести билеты можно здесь с 28 декабря.
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