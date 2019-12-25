Эдуард Пичугин покинул пост гендиректора «Ленфильма»

Эдуард Пичугин
ушёл с поста генерального директора киностудии «Ленфильм». Об этом сообщил
сам продюсер на своей странице в социальной сети Facebook.
По словам Пичугина, 24 декабря «вечером в Москве прошёл совет директоров киностудии "Ленфильм"»
, где «по предложению министра культуры Владимира Мединского в результате дискуссии было принято решение прекратить мои полномочия в качестве гендиректора киностудии... Я благодарю всех партнёров киностудии за плодотворную совместную работу, горжусь результатами своего труда, нацелен на продуктивное сотрудничество с новым руководством киностудии и министерством культуры»
.
При этом бывший глава студии заверил своих подписчиков, что не останется без работы: «В ближайшее время я сосредоточу свои усилия на реализации собственных коммерческих кинопроектов, первым из которых будет музыкальный фильм о современной молодёжи. Проекты планирую производить при поддержке Министерства культуры, Фонда кино, в кооперации с киностудией "Ленфильм", такие договоренности были достигнуты сегодня. Планирую также продолжить работу на общественных началах в Попечительском совете "Ленфильма" и руководить Фондом поддержки проектов "Ленфильма"»
.
Согласно Пичугину, «новый генеральный директор киностудии будет определён по результатам открытого конкурса весной следующего года. Этому человеку с чистого листа предстоит реализовать новый план по развитию киностудии в соответствии с поручениями Президента России, а мы будем всячески его поддерживать»
.
Продюсер напомнил, что его «команда начала работу в 2012 году, когда "Ленфильму" было предъявлено пять исков о банкротстве. Полностью отсутствовало современное кинопроизводственное оборудование, была задолженность по трём художественным фильмам. Благодаря решениям руководства страны предприятие удалось вернуть к активной деятельности. Под государственную гарантию на коммерческих условиях был получен кредит банка ВТБ, который позволил обновить оборудование, отремонтировать корпуса и обойтись без продажи активов. В 2018-м "Ленфильму" частично вернули утраченные права и доход от киноколлекции... Было создано 16 полнометражных художественных фильмов, развивается производство документальных фильмов. Мы также инициировали разработку вместе с администрацией президента новой программы развития "Ленфильма", мы благодарны, что в процесс включилось министерство культуры РФ. Для того, чтобы сохранить историческое наследие "Ленфильма", мы обратились в Правительство Санкт-Петербурга внести главное здание "Ленфильма" в перечень объектов культурного наследия и получили поддержку».