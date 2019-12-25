ревью

Новости кино Эдуард Пичугин покинул пост гендиректора «Ленфильма» Замена ему будет определена по результатам открытого конкурса весной 2020 года.

Лайфстайл Кевин Спейси предложил всем недовольным убить его добротой Актёр снова появился в образе Фрэнка Андервуда

Дозорные Встречай Новогоднюю ночь в киноцентре «Октябрь» Разыгрываем билеты на новогоднюю премьеру фантастического фильма «Вторжение»

Новости кино Международный «Кинотавр» откроется фильмом Сэма Мендеса «1917» Фестиваль Kinotavr. Special Edition пройдёт в киноцентре «Каро 11 Октябрь» с 30 января по 2 февраля.

Обзор сериалов Лучшие российские сериалы 2019 года. Выбор критиков Кино- и телекритики подвели итоги года.

Рецензии на фильмы «Холоп»: перевоспитание строптивого Российская комедия со знаком плюс