Второй сезон «Практики» стартует в начале января

Действие продолжения начинается спустя год. В приёмном отделении по-прежнему ни минуты покоя. У каждого пациента – своя боль, а Женя (Лаврова-Глинка), Илья (Лебедев), Оля (Лотова) и Слава (Шибанов) делают всё, чтобы спасти каждого. Завтра у Жени и Ильи важный день – их свадьба. Кажется, что все препятствия, наконец, позади. Даже Степан (Баранчеев) делает вид, что смирился. Пожелать молодым «счастья» приезжает Лана (Лилия Кондрова). Но её объяснение с Ильёй заканчивается ссорой. А вскоре пострадавшую от рук маньяка Лану привозят в больницу. И, несмотря на все усилия Ильи и Жени, спасти девушку не удаётся. Илья считает себя виновным в трагедии и уходит от Жени. Из-за рецидива болезни Гиппократ (Олег Шкловский) вынужден оставить работу. На его место приходит Павел Грачёв (Хвошнянский) – бывший учитель Жени и её первая любовь. Степан занимается поиском маньяка. В ход расследования активно вмешивается журналистка Вика (Дарья Мингазетдинова). Но вскоре становится понятно, что она хочет помочь Илье, потому что влюблена в него.
«Мы даже не ожидали такого успеха первого сезона "Практики", – говорит продюсер Алексей Моисеев. – Режиссёр и актёры получили огромное количество отзывов. В соцсетях стихийно организовалось фанатское движение нашего проекта. В instagram и в ВКонтакте были созданы не только фан-группы, но и фанфики, где предлагались варианты продолжения. Зритель полюбил всех героев, основной состав мы сохранили и во втором сезоне. Над продолжением работал также режиссёр Андрей Силкин. Мы старались, чтобы второй сезон "Практики" был интересней первого. Нам надо было держать планку, для этого мы усилили команду сценаристов. Будут неожиданные ходы и новые скелеты в шкафу у героев, новые отношения, точно могу сказать, что скучно не будет».
фото: пресс-служба Первого канала
По словам исполнительницы роли старшей медсестры Галины Ольги Чудаковой, «сериал "Практика" – это одна из моих неожиданностей! Он внезапно приобрёл широкую аудиторию, на которую мы не рассчитывали. Мне часто пишут письма. Иногда ко мне обращаются абитуриенты с таким вопросом: "Вот мы собираемся поступать в медицинский институт. Вы же медсестра, скажите, идти на хирурга или на терапевта?" Я отвечаю, что это большая ответственность, и я не могу на себя такую смелость взять».
«Наш сериал – своего рода сказка. Несмотря на тематику и съёмки в больнице, каждая серия заканчивается хорошо. Всех спасают, и из самых тяжёлых ситуаций находится выход. Как мне кажется, люди отвлекаются от своих проблем и суеты, когда смотрят наш фильм. Ну и плюс мы это весело снимали, Даже какие-то тяжёлые сцены у нас сходили на хохот, проект получился лёгкий. И консультанты на съёмках были хорошие. Это практикующие врачи, поэтому оплошностей с инструментами нам удалось избежать. Благодаря сериалу, я даже научилась делать сама уколы, что пригодилось в жизни.
Во втором сезоне сериала "Практика" я снималась на восьмом месяце беременности. Конечно, в жизни есть приоритеты, но если я могла совмещать ожидание ребёнка и работу, почему нет? Тут была единственная сложность, что живот растёт, ты постоянно поправляешься и костюмеры вынуждены перешивать наряды. Забавно, что беременность моей героини была прописана и в сценарии "Практики 2" задолго до этого», – рассказала Ксения Лаврова-Глинка, воплотившая образ хирурга Евгении Королёвой.
фото: пресс-служба Первого канала
«Моя героиня, как и в первом сезоне, продолжает хотеть детей. И помимо карьеры, это главная цель в её жизни. Это будет сложный путь, взлёты и падения, практически американские горки, как в больнице, так в отношениях с её женихом. За съёмки двух сезонов "Практики" практически все актрисы успели родить детей (Ксения Лаврова-Глинка, Ольга Чудакова и Дарья Аносова). Поэтому продюсеры шутят, что надо срочно снимать третий сезон, чтобы я их догнала.
Я сама из семьи врачей, поэтому медицинская тема мне близка. У нас был консультант – практикующий хирург, который нам много рассказывал и показывал: как правильно держать и подавать инструменты, как инкубировать. Как человек выходит из наркоза. Это всё надо было отыгрывать, в кадре мы не показывали подробно операции, мы больше играем эмоции, и эти знания очень помогли», – поделилась своими впечатлениями Елизавета Лотова, играющая анестезиолога-реаниматолога Ольгу Шмелёву.
Эльдар Лебедев признался, что до сериала «никогда не играл врачей. Самое сложное было показать правильное отношение врача к пациенту. Моему Соколову нельзя быть ни строгим, ни безразличным, ни заискивающим. С технической точки зрения было сложно запоминать множество медицинских терминов, которое надо было произносить моему герою врачу-травматологу – это название всех костей с переломами и смещениями. И ещё огромное количество правил. Например, когда нужно надевать фартук травматологу перед тем, как накладывать гипс. И можно ли прикасаться к нему стерильными перчатками. В кадре мы осматриваем раны пациентов перед камерой, иногда актёрам приходилось принимать очень неудобные позы, чтобы можно было это интересно снять».
фото: пресс-служба Первого канала
Как и в первом сезоне, часть съёмок происходила в настоящей операционной и приёмном покое. И съёмочной группе приходилось останавливаться, когда приезжала скорая помощь и привозила в отделение пациентов. Но был ещё построен специальный павильон, где были созданы все условия для оператора и съёмок операций. В отличие от первого сезона действие продолжения происходит летом. Актёры ждали теплой погоды. А в первый натурный день в июне было всего семь градусов, ледяной дождь, пришлось всем померзнуть в летних платьях на площадке, изображая знойное лето. На съёмках случались и забавные моменты. В одной из сцен, где Ирина Чипиженко (санитарка Мария Васильевна) шла в кадре и бормотала что-то себе под нос, она вдруг неожиданно выпалила: «Гинекология никого не щадит». Эта фраза стала потом у съёмочной группы крылатой. Создатели сериала предупреждают: сценарий меняли прямо по ходу съёмок, чтобы ещё больше запутать зрителей и заставить поломать голову как над диагнозами, так и над судьбами героев. А финалов было снято несколько. Что в итоге появится на экране и как изменится жизнь больницы, остаётся только увидеть своими глазами.