Константин Хабенский и Иван Янковский тушат лес

В сети появился тизер-трейлер фильма-катастрофы «Огонь»
от режиссера Алексея Нужного
(«Толя-робот»
).
Героическая история о пожарных и спасателях. То, что мы называем подвигом, для них – привычные будни, если только можно привыкнуть к смертельной опасности и предельному риску. Когда людям, попавшим в беду, кажется, что помощи ждать неоткуда, на выручку приходят спасатели, чтобы встать на пути беспощадной стихии.
«Мне хотелось, чтобы огонь отражался в глазах артистов, поэтому мы снимали фильм в настоящих лесных пожарах, создавая для зрителя аутентичные и правдивые обстоятельства
, — признался Алексей Нужный. - Мне кажется, что сегодня для российского зрителя важны невиданные ранее визуальные приёмы, подлинность, человечность и актуальная проблема. Всем этим и наполнен «Огонь»
.
Съемки во многом беспрецедентного по сложности и масштабу проекта проходили с мая по сентябрь 2019 г. в Карелии, Подмосковье, Таганроге, Всеволожске и Владимире. Съемочную группу консультировали специалисты МЧС и Авиалесоохраны, также предоставившие уникальный воздушный транспорт: вертолеты Ми-8, самолеты Ил-62, Ан-26 и многоцелевые Бе-200.
«Как и в предыдущих фильмах нашей Студии, мы вступили на тропу, во многом неизвестную современному отечественному кинопроизводству
, — рассказал продюсер Леонид Верещагин
. - Пожары такого масштаба никто в последние годы не снимал. Многое пришлось придумывать и разрабатывать с нуля, и снимать все это было весьма непросто. Надеюсь, что зрители в полной мере ощутят чудовищную гибельную мощь лесных пожаров. Это увлекательная история о спасателях и об обычных людях, оказавшихся в чрезвычайной ситуации
».
Главные роли в ленте исполнили Константин Хабенский
, Андрей Смоляков
, Ирина Горбачева
, Виктор Добронравов
, Иван Янковский
, Роман Курцын
, Юрий Кузнецов
, Тихон Жизневский
, Антон Богданов
, Александр Грашин
, Валентина Панина
, Татьяна Бедова
и Татьяна Тузова
.
«Совместно со студией «ТРИТЭ» мы сняли не один фильм, в основе которого – подвиг, спортивный или, как в Т-34, военный
, — поделился продюсер Антон Златопольский
. — Но «Огонь» врывается в новое измерение – это кино грандиозного масштаба, это потрясение и катарсис. Зритель увидит мощную и зрелищную картину: противостояние стихии, борьба со страшными пожарами, преодоление большого огня. Но еще сильнее наша история поражает человечностью и актуальностью: здесь действуют настоящие герои и совершают настоящие подвиги
».
В российский прокат «Огонь»
выйдет 24 декабря 2020
года.