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Константин Хабенский и Иван Янковский тушат лес

25 декабря
2019 год

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25 декабря 2019
В сети появился тизер-трейлер фильма-катастрофы «Огонь» от режиссера Алексея Нужного («Толя-робот»).


Героическая история о пожарных и спасателях. То, что мы называем подвигом, для них – привычные будни, если только можно привыкнуть к смертельной опасности и предельному риску. Когда людям, попавшим в беду, кажется, что помощи ждать неоткуда, на выручку приходят спасатели, чтобы встать на пути беспощадной стихии.

«Мне хотелось, чтобы огонь отражался в глазах артистов, поэтому мы снимали фильм в настоящих лесных пожарах, создавая для зрителя аутентичные и правдивые обстоятельства, — признался Алексей Нужный. - Мне кажется, что сегодня для российского зрителя важны невиданные ранее визуальные приёмы, подлинность, человечность и актуальная проблема. Всем этим и наполнен «Огонь».

Константин Хабенский и Иван Янковский тушат лес

Съемки во многом беспрецедентного по сложности и масштабу проекта проходили с мая по сентябрь 2019 г. в Карелии, Подмосковье, Таганроге, Всеволожске и Владимире. Съемочную группу консультировали специалисты МЧС и Авиалесоохраны, также предоставившие уникальный воздушный транспорт: вертолеты Ми-8, самолеты Ил-62, Ан-26 и многоцелевые Бе-200.

«Как и в предыдущих фильмах нашей Студии, мы вступили на тропу, во многом неизвестную современному отечественному кинопроизводству, — рассказал продюсер Леонид Верещагин. - Пожары такого масштаба никто в последние годы не снимал. Многое пришлось придумывать и разрабатывать с нуля, и снимать все это было весьма непросто. Надеюсь, что зрители в полной мере ощутят чудовищную гибельную мощь лесных пожаров. Это увлекательная история о спасателях и об обычных людях, оказавшихся в чрезвычайной ситуации».

Константин Хабенский и Иван Янковский тушат лес

Главные роли в ленте исполнили Константин Хабенский, Андрей Смоляков, Ирина Горбачева, Виктор Добронравов, Иван Янковский, Роман Курцын, Юрий Кузнецов, Тихон Жизневский, Антон Богданов, Александр Грашин, Валентина Панина, Татьяна Бедова и Татьяна Тузова.

«Совместно со студией «ТРИТЭ» мы сняли не один фильм, в основе которого – подвиг, спортивный или, как в Т-34, военный, — поделился продюсер Антон Златопольский. — Но «Огонь» врывается в новое измерение – это кино грандиозного масштаба, это потрясение и катарсис. Зритель увидит мощную и зрелищную картину: противостояние стихии, борьба со страшными пожарами, преодоление большого огня. Но еще сильнее наша история поражает человечностью и актуальностью: здесь действуют настоящие герои и совершают настоящие подвиги».

В российский прокат «Огонь» выйдет 24 декабря 2020 года.
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Константин Хабенский и Иван Янковский тушат лес фотографии
Константин Хабенский и Иван Янковский тушат лес фотографии
Константин Хабенский и Иван Янковский тушат лес фотографии
Константин Хабенский и Иван Янковский тушат лес фотографии
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